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Iğdır’da uyuşturucu operasyonu

Iğdır’da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklanırken, şahısların çantalarında 28 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

Iğdırda uyuşturucu operasyonu

17 Aralık 2016 11:11

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Iğdır genelinde uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda çevre yolu üzerinde bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araçta bulunan valiz içerisinde 28 kilogram uyuşturucu afyon sakızı ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan iki şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Etiketler: ığdır, uyuşturucu operasyonu


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