Diğer
Kategoriler

Iğdır’da yumurtaya büyük zam

Iğdır'da son günlerde yumurtaya yüksek miktarda zam yapılması tepkilere neden oldu.

Iğdırda yumurtaya büyük zam

09 Aralık 2016 13:35

Daha önce bakkal ve marketlerde kolisi 6 ile 7 TL'ye satılan yumurta, son günlerde yapılan zamların ardından bir anda 15 TL'ye yükseldi. Sabah bakkal ve marketlere yumurta almaya giden vatandaşlar yapılan bu zamma tepki gösterdi.

Yumurtaya yapılan zamma tepki gösteren Alaattin Yaltı isimli vatandaş, “Yumurtayı alıyorduk 6 ile 7 TL’ye, şimdi olmuş 10-15 TL. Yumurtayla karnını doyuran vatandaş şimdi ne yapsın? Zaten zor kanaat geçiniyoruz. Her şeye yapılan zamlardan yumurtada nasibini alarak rekor kırdı. Yetkililerden bu duruma bir çare bulmalarını istiyoruz” dedi.

Esnaf Hasan Yalçın ise daha önce kolisi 6 ile 7 TL olan yumurtayı şu anda 10 TL’ye sattıklarını belirterek, “Birçok müşteri ilk başlarda tepki gösterdi, ama biz genelde kahvaltılık ürünler sattığımız için hiçbir zaman dükkanda eksik etmedik. Şu anda da en düşüğü 10 TL olmak üzere 15 TL’ye kadar yumurta satıyoruz. Herhalde artan döviz miktarlarına orantılı olarak yumurtada da bir yükselme meydana geldi. Vatandaş birçok şeyi tüketmemeye başlamıştı, bunlara yumurtayı da ekleyecek gibi görünüyor. Sofralarda yumurta bulmak artık lüks hale geldi, Allah sonumuzu hayır etsin” şeklinde konuştu. 

Ercan Tunç
 

Etiketler: ığdır, yumurta, zam


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç