Daha önce bakkal ve marketlerde kolisi 6 ile 7 TL'ye satılan yumurta, son günlerde yapılan zamların ardından bir anda 15 TL'ye yükseldi. Sabah bakkal ve marketlere yumurta almaya giden vatandaşlar yapılan bu zamma tepki gösterdi.

Yumurtaya yapılan zamma tepki gösteren Alaattin Yaltı isimli vatandaş, “Yumurtayı alıyorduk 6 ile 7 TL’ye, şimdi olmuş 10-15 TL. Yumurtayla karnını doyuran vatandaş şimdi ne yapsın? Zaten zor kanaat geçiniyoruz. Her şeye yapılan zamlardan yumurtada nasibini alarak rekor kırdı. Yetkililerden bu duruma bir çare bulmalarını istiyoruz” dedi.

Esnaf Hasan Yalçın ise daha önce kolisi 6 ile 7 TL olan yumurtayı şu anda 10 TL’ye sattıklarını belirterek, “Birçok müşteri ilk başlarda tepki gösterdi, ama biz genelde kahvaltılık ürünler sattığımız için hiçbir zaman dükkanda eksik etmedik. Şu anda da en düşüğü 10 TL olmak üzere 15 TL’ye kadar yumurta satıyoruz. Herhalde artan döviz miktarlarına orantılı olarak yumurtada da bir yükselme meydana geldi. Vatandaş birçok şeyi tüketmemeye başlamıştı, bunlara yumurtayı da ekleyecek gibi görünüyor. Sofralarda yumurta bulmak artık lüks hale geldi, Allah sonumuzu hayır etsin” şeklinde konuştu.

Ercan Tunç

