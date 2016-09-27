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İGİAD Türkiye’deki ilk İş Ahlakı Zirvesi’ni düzenliyor

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), 15 Ekim tarihinde Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla Türkiye’de ilk kez İş Ahlakı Zirvesi düzenliyor.


27 Eylül 2016 13:50

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un katılımıyla Türkiye’de ilk kez İş Ahlakı Zirvesini 15 Ekim 2016 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. Türkiye’de iş ahlakının nasıl uygulanabileceği ve öğretilebileceğinin paylaşılacağı zirve,Türkiye’nin önde gelen kamu, özel sektör yöneticileri ve akademisyenlere ev sahipliği yapacak. Zirveye, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, Mado Dondurma Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur, Albayrak Şirketler Grubu CEO’su Doç. Dr. Ömer Bolat, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve Dr. Mustafa Özel’in konuşmacı olarak katılacağı bildirildi.

Etiketler: İGİAD, İş Ahlakı Zirvesi


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