Genellikle 50-60 yaşlarında doku sarkması ve derin yüz çizgilere sahip olan vatandaşlar için Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Dr. Marlen Sulamanidze tarafından bulunan ve oldukça yoğun talep alan ‘İple yüz gençleştirme’ yöntemi Türkiye’de de uygulanmaya hazırlanıyor.

Hafif yüz sarkıklığı olan, yorgun ifadeli yüzlerde, daha genç ve dinamik görünmek isteyenler yaklaşık 20-25 dakikalık lokal anestezi yönteminden sonra 10 yaş gençleştiriliyor. İple yüz gençleştirme yönteminin Türkiye’de uygulanması için Gürcistan’a giderek Dr. Marlen Sulamanidze ile ameliyata giren ve Trabzon'da bir estetik merkezi bulunan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çapar, Türkiye’de bu uygulamanın şuana kadar kullanılmadığını belirterek özellikle cerrahi istemeyen hastalarda oldukça yararlı bir yöntem olduğunu söyledi.

İple yüz germe ya da iple yüz asma yönteminin dünyada kullanılan bir yöntem olduğunu dile getiren Çapar, “Türkiye’ye yeni yeni gelmeye başlayan bir yöntem. Bu yöntemin esası daha önceden yüz germe dediğimiz yöntemler hastaya uzun zaman alıyordu. Ameliyattan sonra iyileşme süresi uzun olan yöntemlerdi. Bu yöntem lokal anestezi altında hastanın hemen taburcu edildiği bir yöntem. Yöntemin esası ince iplerle yüzdeki belli noktalara askı yaparak, askı yapılan yerdeki yüzlerin kaldırılarak düzleştirilmesi. Bu yöntem 20-25 dakika içerisinde uygulanmaktadır” dedi.

Yöntemin ilk kez Gürcistan’da uygulandığını kaydeden Çapar, “Özellikle çene altı, yüz kenar kırışıklıklarının fazlalaştığı 50-60 yaşlardan sonra yapılmaktadır. Bu sistemin kurucusu Gürcü bir doktor. Bu sistemi kurduktan sonra geliştirilmiş. Belli modifikasyonlar ekleyerek daha uygulanabilir bir formül oluşturmuş. Oradan dünyanın her tarafına yayıldı. Benzer yöntemler olmasına rağmen bu yöntem dünyada ilk defa Gürcistan’da uygulandı” şeklinde konuştu.

İple yüz gençleştirme yönteminin konforlu ve basit olduğuna vurgu yapan Çapar, “Bu yöntemi uygulayan hastalar kesinlikle bir acı duymuyor. Lokal anestezi bölgesel uyuşturmayla yapılan bir yöntem. Hasta uygulamadan hemen sonra evine gidebiliyor. Yüzün oturması yaklaşık bir haftalık bir süreç alıyor. Cerrahi yöntemlerle karşılaştırıldığı zaman çok daha basit, hasta için konforlu bir yöntem. Yöntemden sonra iplerin kaybolması 2-3 sene almaktadır. İpler kaybolduktan sonra da etkisini sürdürmektedir. Bu yöntem defalarca uygulanabilir” diye konuştu.

Cilt altı dokusundan geçirilen iğnelerle kırışıklıkların olduğu bölgelerin normal hale getirildiğini söyleyen Çapar, “Plastik cerrahi müdahaleler Trabzon’da yaygınlaşmaya başladı. İple askı yönteminde Trabzon açısından oldukça yararlı olacağı kanaatindeyim. Özellikle cerrahi yöntemlerle kıyaslandığında daha rahat ve konforlu olması kısa dönemde iyileşmesi nedeniyle iyi bir yer edineceğini düşünüyorum. Cilt altı dokusundan geçirilen iğnelerle oradaki bölgesel dokuyu kaldırarak normal konumuna getirmektedir. Yöntemden sonra yüzde herhangi bir iz kalmıyor ve hasta kendini 10 yaş genç hissediyor. Türkiye’de henüz bir uygulaması olmadı ve birkaç merkez bu yöntemle ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

Bekir Koca - Ozan Köse