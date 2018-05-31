İğne oyası ile Guinness rekoru kırdılar

Gönen'de 20 kadının 4 ayda iğne oyasından yaptığı yüksekliği 1 metre 91 santim ve eni 1 metre 40 santim iğne oyalı şeftali ağacı, Guinness Rekorlar kitabına girerek tescillendi.

Gönenli 20 kadının 4 ayda iğne oyasından yaptıkları şeftali ağacı, Guinness Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural tarafından tescillendi. Guinness Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Kural ve protokol üyelerinin gerekli tescil işlemi için hazır bulunduğu platformda, ölçümler yapılarak şeftali ağacının yükseklik 1 metre 91 santim ve eninin de 1 metre 40 santim olduğu ve dünyanın en ince dantel işleme oya şeftali ağacı olduğu kurul tarafından tescillendi. Prof. Dr. Orhan Kural ve protokol üyeleri tescil belgesine törenle imzalarını attı.

Hüseyin Efe G.

