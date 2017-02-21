Diğer
Kategoriler

Igor Shalimov: Turu geçmek istiyoruz

Fenerbahçe’nin rakibi Kuban Krasnodar’ın Teknik Direktörü Igor Shalimov, skoru korumak için değil, turu geçmek için sahaya çıkacaklarını belirtti.

Igor Shalimov: Turu geçmek istiyoruz

21 Şubat 2017 18:06

Kuban Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov, Fenerbahçe’ye karşı gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, “Rakibimizin oyununu ve stratejisini inceledik. İlk maçta kötü oynamadık. Ama çok çok iyi bir sonuç alamadık bizim açımızdan. Kendi sahamızda daha fazla gol atabilirdik. Yarın zor bir karşılaşma olacaktır. İyi hazırlandık bu maça” ifadelerini kullandı.

“Güvenlik konusu bizim işimiz değil”

Türkiye’de güvenlikle ilgili olarak sorulan bir soruyu yanıtlayan Shalimov, “Biz bu tarz konuları düşünmüyoruz. Avrupa Ligi’nde oynuyoruz ve bu tarz ciddi konuları bu konulardan sorumlu insanlar hallediyor. Biz oyuna konsantre oluyoruz ve başka şeyle ilgilenmiyoruz” diye cevapladı.

“Skoru korumaya çalışırsak kötü olur”

Sahaya skoru korumak için çıkmayacaklarının altını çizen tecrübeli hoca, “Takım skoru korumak isterse sonu kötü olur. Böyle bir düşüncemiz yok. Eğer devam edersek tabii ki ofansif oyun oynayacağız. Defans yapacağız diye bir şey yok. Defansımız da güçlü ve rakibin oyunu zorlaştırmaya çalışacağız. Çok zor bir karşılaşma olacaktır bizim açımızdan. 0-0 devam ederse gol de atmak için elimizden geleni yapacağız. Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

“Biz kendi oyunumuzu oynayacağız”

Teknik Direktör Igor Shalimov’un ardından değerlendirmede bulunan orta saha oyuncusu Ilya Zhigulev, Fenerbahçe karşısında kendi oyunlarını oynayacaklarını belirterek, “Hiç şüphesiz ki Fenerbahçe’nin çok iyi oyuncuları var. Van Persie gibi yıldız isimler var. Biz kendi oyunumuza bakıyoruz. Yıldızlarla oyunumuza değil, takım oyununa bakıyoruz. Fenerbahçe’nin kazanıp kazanmayacağını yarınki oyunda görürsünüz. Biz elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş 

 

Etiketler: fenerbahçe, Igor Shalimov


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!