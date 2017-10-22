Igor Tudor: '10 kişi kaldığımız için bizim adımıza iyi sonuç'

0-0 sona eren Fenerbahçe karşılaşması sonrasında basın toplantısında değerlendirmeler yapan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, öncelikle hakemle ilgili konuşmayacağını belirterek, “Maça iyi başladık. Serdar’ın bir sakatlığı oldu. Maça bir şekilde hazırlanınca ve bunu değiştirince hazırlıksız yakalanıyorsunuz. İkinci yarı performansımız iyiydi. Rakibi zorluyorduk. Sonra Belhanda’nın atılması maçı etkiledi. Sonunda bakıldığında 0-0’lık bir skor ve 1 puan aldık. Şimdi önümüzdeki maça bakıyoruz. Lig çok uzun” diye konuştu.

Tudor, karşılaşmadan 1 gün önce maç kadrosunun dışarıya sızmasıyla ilgili sorulan soruyla ilgili ise herhangi bir yorum yapmayacağını ifade etti.

“Cüneyt Çakır’a güveniyorum”

Takımın gergin olup olmadığıyla ilgili olarak bu tip maçların tansiyonunun yüksel olduğunu söyleyen Tudor, taktik için ise, “Takımımı en iyi şekilde hazırlamak için bu taktiği seçtim. Bu taktik iyi de işledi. Çok dikkatli seyrederseniz, bu zamana kadarki 8 maçı aynı şekilde oynamadık” dedi.

Cüneyt Çakır’ın çok iyi bir hakem olduğunu söyleyen Tudor, “Ben Cüneyt Hoca’ya güveniyorum. Bir hata yaptıysa da bunu isteyerek yapmadığını biliyorum. Bu maçtan sonra tabii ki mutlu değilim çünkü her zaman kazanmak istiyorum” diye konuştu.

“10 kişiyle 1 puan kötü değil”

Maçtan önce oyuncularıyla konuştuğunu sözlerine ekleyen Tudor, “Bu maçla birlikte ne şampiyon olacağız ne de şampiyonluğu kaybedeceğiz. Tabii ki kazanmak istiyorduk ama bir taraftan bakıldığında da 10 kişi kaldık. Geçen sene bunun gibi maçlarda kaybetmiştik. 10 kişiyle 1 puanın kötü olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Janssen’in attığı golle ilgili olarak da yorum yapmaktan kaçınan Tudor, “Oyunu tekrar izlemem gerekiyor. Bu şekilde daha iyi fikirlerim olacaktır” açıklamasında bulundu. Son olarak maçta gergin olup olmadığı sorulan genç çalıştırıcı, “Takımın gerginliği olması gereken dozdaydı. Benim takımım, Fenerbahçe’li futbolculardan daha fazla gergin değildi. Ya da ben hoca olarak, diğer teknik adamdan daha gergin değildim. İki taraf da olması gerektiği gibiydi” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın

