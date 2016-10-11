Hafta sonu deplasmanda Adanaspor’a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü.

Çamlık sahasında, Hırvat teknik adam Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmana milli maç nedeniyle ülkelerinde bulunan Yatabare, Traore, Skulason, Poko, Latovlevici, Gaman ve Rodic ile sakatlıkları devam eden Kokaloviç ve Alexe katılmadı. Lazareviç ise takımdan ayrı çalıştı.

İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, önlerindeki Adana maçına odaklarını ancak milli maç arasından pek haz etmediğini ve sevmediğini kaydederek, “Milli maç nedeniyle oyunculara uzun süre izin vermek zorunda kalıyorsunuz ve milli takıma oyuncu gönderiyorsunuz, onlar yorgun geliyor. Onlar yorgun gelince istediğiniz şeyleri de yaptıramıyorsunuz. Ama futbolda olağan şeyler ve buna alışmak zorundayız. Adana maçına elimizden gelen en iyisini yapıp kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi.

“Adana’ya kazanmak için gideceğiz”

Adanaspor’un hoca değişikliğinden sonra çok iyi oynadığını ve bu değişikliğin onlara iyi geldiğini de kaydeden Tudor, “Konya karşısında 3 puan da alabilirlerdi. Biz hazırlığımızı yapıyoruz ve kazanmak için gideceğiz. İyi futboldan ziyade galibiyetler güzel. Ne kadar gol atarsak ve insanlara ne kadar güzel futbol izletirsek bizim için o kadar iyi. Kazanmak teselli edici ama onunun dışında iyi futbol oynamak her şeyden önemlisi. Bizim ilk hedefimiz öncelikle ligde kalmak. Dürüst konuşmak geriyorsa bir alt ligden geldik. Dolayısıyla öncelikli hedefimiz ligde kalmak ve iyi futbol oynayıp mümkün mertebe en yüksek puanı alıp ligde bir şekilde tutunmamız lazım. Kesinlikle oraya gidip kazanacağız diye bir şey diyemeyiz. İyi futbol oynamak istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Kesinlikle kazanacağız diyemem. Ne kadar kendinizi verirseniz ve ciddi olursanız o kadar faydalı maç çıkarırsınız. Ciddi bir şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Adanaspor iyi ve güçlü bir takım. Hoca değişikliği ile iyi futbol oynuyorlar. Futbolda bazı şeyler belli olmuyor ama sahaya kazanmak için çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“Herkes kendi takımı için mücadele ediyor”

Adanaspor'u vatandaşı Krunoslav Jurcic'in çalıştırdığının hatırlatılması üzerine ise Tudor, "Arkadaşım diye söyleyemiyorum, çok iyi ve ciddi bir teknik direktör. Kısa bir süre içinde Adanaspor’a çok iyi futbol oynatmaya başladı. Bu sabah kendisini arayıp biraz şakalaştık. Sahaya çıkınca işler değişiyor herkes kendi takımı için mücadele ediyor. Biz de galibiyet için mücadele edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Yasin Erdem