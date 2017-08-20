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Igor Tudor: 'Doğru mantaliteyi bu maçada taşımamız çok önemliydi'

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, enteresan ve güzel bir ilk yarı yaşandığını kaydeden Tudor, ikinci yarı hem kendilerinin hem de Osmanlıspor’un oyununda bazı şeyleri değiştirdiğini söyledi. Tudor, “Ne yazık ki bizi sinirlendiren bir olay yaşandı ve duran toptan yine gol yedik” dedi.

Igor Tudor: Doğru mantaliteyi bu maçada taşımamız çok önemliydi

20 Ağustos 2017 00:46

Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında Galatasaray, konuğu olduğu Başkent ekibi Osmanlıspor’u 3-1 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Tudor, ilk maçta gösterdikleri doğru mantaliteyi bu maça da taşımalarının çok önemli olduğunu dile getirdi. Enteresan ve güzel bir ilk yarı yaşandığını kaydeden Tudor, ikinci yarı hem kendilerinin hem de Osmanlıspor’un oyunda bazı şeyleri değiştirdiğini söyledi.

“Duran toptan yine gol yedik”

Tudor, küçük periyotta tam istedikleri oyunu oynayamadıklarının altını çizerek, “Maç daha çok açılmaya başladı. İki, üç tane kontra atağa çıktık ancak gole çeviremedik. Sonra dönüşünde Muslera’nın son derece güzel kurtarışı vardı. Ne yazık ki bizi sinirlendiren bir olay yaşandı ve duran toptan yine gol yedik. Çalışmaya devam etmeliyiz mesajını verebilirim” diye konuştu.

Sivasspor maçına da aynı mantaliteyi taşımayı hedeflediklerini belirten Tudor, “Bir hoca olarak benim tamamen düşündüğüm şu an da takımı nasıl daha iyi yerlere getirebilirim. Önümüzde Sivas maçı var. Aynı bu iki maçta gösterdiğimiz mantaliteyi orada nasıl sürdürebiliriz. Öte yandan en önemli nokta duran toplardan nasıl gol yemeyiz. Duran toptan gol yemediğimiz zaman bu beni çok mutlu edecek” şeklinde konuştu. 

Abdullah Sarica - Burak Altun - Ömer Çetin - Cem Geçim

Etiketler: galatasaray, Osmanlıspor, Tudor


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