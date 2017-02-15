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Igor Tudor, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'ın Teknik Direktör Rikerink ile yollarını ayırmasının ardından 1,5 yıllığına anlaşma sağladığı Hırvat teknik adam Igor Tudor, bugün yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Igor Tudor, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

15 Şubat 2017 18:54

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Igor Tudor ile başladı. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Hırvat teknik adam, antrenman öncesi futbolcular ve tesislerdeki çalışanlarla tanıştı ve ardından takımı çalıştırdı.

Yardımcıları belli oldu

Öte yandan sarı-kırmızılı takımın çiçeği burnundaki teknik direktörü Tudor'un yardımcıları da belli oldu. Hırvat teknik adamın yardımcı antrenörleri Hari Vukas ve Ayhan Akman olurken, kaleci antrenörlüğünü Sandro Tomic, kondisyonerliği ise Toni Modric yapacak. 


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