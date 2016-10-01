Sahasında Trabzonspor’u 4-0 gibi farklı bir skorla geçen kırmızı-mavili ekibin teknik direktörü Igor Tudor maçın ardından yaptığı açıklamada, skorun farklı olduğunu ve böyle bir skor almanın güzel olduğunu kaydetti.

Galibiyetten çok memnun olduğunu da kaydeden Tudor, “Trabzonspor çok iyi bir takım ama takımım bugün maçı kazanmasını bildi. Böyle bir takımın hocası olduğum için çok mutluyum. İlk ayrı biraz acı çektik. İkinci yarı golü bulduktan sonra Trabzonspor’un biraz sahadan silindiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde devam ederek maçı tamamladık. Takımı ve oyuncuları ön plana çıkarmayı seviyorum. Oyunculara karşı bazen çok kaba görünüyor olabilirim ama hocalığın gereklilikleri bunlar. Bazen bir şeyler verirsiniz ve bazen de bir şeyler alırsınız ama işin sonunda her şey takımla alakalıdır ve takım her şeyin üstündedir. Hocalığın en zor yanı 20 oyuncuyu memnun etmek zorundanız, yalnız 11 kişi ile başlıyorsunuz. Bu mesleğin sevdiğim tarafı hafta boyunca oyuncular çok fedakarlık yapılıyorlar ama sadece 11 kişi formayı alıyor” dedi.

“Trabzonspor Cephesi”

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak ise, Karabükspor karşısında Alanya maçının bir kopyasını yaşadıklarını söyledi. Kazak, “O maçta da ilk yarı çok iyi bir oyun ortaya koymuştuk ve goller kaçırmıştık. İkinci yarı golden sonra kırılma yaşamıştık bu maçta da aynısı oldu. Geçen hafta çok farklı mücadele ortaya koyarak çok büyük bir mücadele ile galip gelmiştik. İki farklı takım vardı. Bu böyle olmamalı ve böyle olmayacak da. Bu düzelecek ve milli takım arası sonrası her şeyi yoluna koymaya çalışacağız. Yeni bir takımız. Yeni takımı kurmak zordur, zaman ister. Zamanla daha iyi olacak ve kırılmayı ortadan kaldırmak lazım. Onunla ilgili çalışmayı yapıp en iyi şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Yasin Erdem