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Igor Tudor: İstifa etsem hoşunuza gider herhalde

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Östersund FK elenmelerinin taraftara masal gibi geleceğini ifade ederek, “Ne yazık ki Avrupa’dan elendik” dedi. Tudor, ayrıca istifa edecek misiniz sorusuna, “İstifa etsem hoşunuza gider herhalde” diye cevap verdi.

Igor Tudor: İstifa etsem hoşunuza gider herhalde

21 Temmuz 2017 00:25

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ön eleme maçında sahasında karşılaştığı İsveç ekibi Östersund FK ile 1-1 berabere kalarak Avrupa kupalarına veda etti. Maçtan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Igor Tudor, “Çok üzgünüz. Baya taraftar da gelmişti. Oyuncularıma da söyledim. İki maçta çok istediler. Ama olmadı” şeklinde konuştu.

“İstifa etsem hoşunuza gider herhalde”
Taraftarların istifa tezahüratlarının hatırlatılması üzerine Tudor, “İstifa etsem hoşunuza gider herhalde. Ben de taraftarın yerinde olsam, aynı tepkiyi gösterirdim. Hoca olarak elimden gelenin en iyisi yapmaya çalıştım. Herkes istediği pozisyonda oynadı. Ama ne olursa olsun taraftar haklı. Taraftara bu masal gibi gelecektir. Ne yazık ki Avrupa’dan elendik” diye konuştu.

"Oyuncularıma kafalarını kaldırarak çıkmalarını söyledim"
Maçtan sonra oyunculara ellerinden geldiğini söylediği ifade eden Tudor, “Kafalarını kaldırarak çıkmalarını söyledim. Yeni bir takım kuruyoruz. Geçtiğimiz iki sezona bakarsak Galatasaray, hak etmediği yerlerde bitirdi. Onun için 10'a yakın oyuncu gönderdik. Yeni bir takım oluşturduk. Yeni aramıza katılan arkadaşlar var. İki üç hafta çalışarak en iyi Gomis ve Belhanda’yı göremedik. 5, 6 antrenmandan sonra Belhanda’yı oynatmak iyi bir şey değil. Ama oynatmam gerekiyordu. Daha aramız 4, 5 oyuncu katılacak. Ciddi bir takıma karşı oynadık. Bu turda en ciddi bir takımla oynadık. Tabii ki de Galatasaray'ın rakibi olabilecek bir takım değildi. Bunlar tabii bahane değil” değerlendirmesini yaptı.

“Benim oyuncu göndermekte gücüm yok”
Kendisinin oyuncu gönderme gücünün olmadığını vurgulayan Hırvat çalıştırıcı, "Benim üzerimde başkan ve sportif direktör var. Ben sonra geliyorum. Benim oyuncu göndermekte gücüm yok. Geçen sene kurmadığım bir takıma geldim. Bu sene şu anda yeni bir takım oluşturuyoruz. Yeterli bir zamanımız olmadı. Bir anda 10 oyuncuyu getirmek kolay değil. İlerleyen maçlarda Belhanda ve Gomis’i görecekler. Yeni arkadaşlarda aramıza katılacak. Bu bahane değil. Ben özür diliyorum. Ama içinde bulunduğumuz durum bu" açıklamasını yaptı.

“4, 5 oyuncunun transferi ile süper bir takım olacağız”
Bu sene yeni bir takım kurduklarını yineleyen Tudor, “3 oyuncu getirdik. Bu 3 oyuncudan Maicon oynayarak geldi. Mariano aramıza katıldı. Yeni takımdan maçta bir kişi hazırdı. Şu anki realite bu. 7 antrenman yapıp, çıkarttığımız durum bu. Yeni bir takım kurarken, dikkatli olmalısınız. Oyuncuları bir tek siz istemiyorsunuz. Hemen takıma katamazsınız. 4, 5 oyuncunun transferi ile süper bir takım olacağız” diye konuştu.

“Galatasaray’ı çalıştıracak yeterliliğim var”
Galatasaray’ı çalıştıracak yeterliliği olduğunu söyleyen Tudor, “Bunun yorumunu ben yapmamam. Belki kötü bir hoca olduğumuzu düşünebilirsiniz. Bunu sadece sonuca bağlamamak lazım. Bahanesi yok. Ne konuşsam burada toz gibi kalacak. Bunların hepsi bahane. Ama biri çıkar derki hoca doğru söylüyor. Şu an oynadığımız maç yanlış zamanda geldi. Bunları bahane olarak görmeyin. Ama göreceksiniz Galatasaray çok güzel bir takım olacak. Yenerse iyi, yenilirseniz köyü hocasınız. Bu böyledir. Gerçekten çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

“Sneijder için ortak karar aldık”
Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder’in takımdan gönderilmesiyle ilgili olan soruya Tudor, “Bu ortak kararlardan biriydi. Başkan, sportif direktör ve benim aldığım” diye cevap verdi.
Avrupa’dan elenmelerinden sonra bütün sorumluluğu kendine aldığını vurgulayan Tudor, “İstifa kelimesi ile sorumluluk kelimeleri farklı” dedi.
Hırvat çalıştırıcı ayrıca elenmelerinden dolayı transfer politikasında bir değişiklik olmayacağını belirterek, konuştukları futbolcularla ufak detayların kaldığını belirtti.

Oğuzhan Ort- Uygar Aydın 

 

Etiketler: Igor Tudor


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