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Igor Tudor: Müthiş bir galibiyet aldık

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayan Kardemir Karabükspor 2-1’lik skorla galip olurken maç sonrası Teknik Direktör Igor Tudor, ”Çok iyi bir galibiyet aldık, müthiş bir galibiyet aldık” dedi.

Igor Tudor: Müthiş bir galibiyet aldık

10 Şubat 2017 22:13
Karabükspor Beşiktaş maçı foto özet - Tıkla İzle

Maçın ardından açıklama yapan Teknik Direktör Igor Tudor, büyük bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, “Antrenmanlarda oyunculardan, arkadaşlarımdan istediğim şeyleri göz önüne alırsak belki zor bir hoca olabilirim. Ama neticesini görüyorsunuz. Dolayısıyla çok önemli bir galibiyet, çok mutluyum” diye konuştu.
İsminin büyük takımlarla anıldığı, özellikle Galatasaray ile anılmasıyla ilgili soruya ise Tudor, “Daha öncede birkaç kez söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Ben şu an burada hocayım, Karabükspor'un hocasıyım. Bana bu fırsatı verdikleri için Türkiye Süper Ligi'nde hoca olma fırsatı verdikleri için öncelikle teşekkür ederim. Ben anı yaşayan birisiyim. Bu an gerçekten iyi bir şeyler yaparsanız önümüzdeki yıllarda da zaten sizi bu başarılar bir yere getirecektir. Ama şu an Karabükspor odaklıyım” ifadesinde bulundu. 

Çetin Uzunkara - Samet Oğuzhan Doğan

Etiketler: beşiktaş, Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör Igor Tudor


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