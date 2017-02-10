Maçın ardından açıklama yapan Teknik Direktör Igor Tudor, büyük bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, “Antrenmanlarda oyunculardan, arkadaşlarımdan istediğim şeyleri göz önüne alırsak belki zor bir hoca olabilirim. Ama neticesini görüyorsunuz. Dolayısıyla çok önemli bir galibiyet, çok mutluyum” diye konuştu.

İsminin büyük takımlarla anıldığı, özellikle Galatasaray ile anılmasıyla ilgili soruya ise Tudor, “Daha öncede birkaç kez söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Ben şu an burada hocayım, Karabükspor'un hocasıyım. Bana bu fırsatı verdikleri için Türkiye Süper Ligi'nde hoca olma fırsatı verdikleri için öncelikle teşekkür ederim. Ben anı yaşayan birisiyim. Bu an gerçekten iyi bir şeyler yaparsanız önümüzdeki yıllarda da zaten sizi bu başarılar bir yere getirecektir. Ama şu an Karabükspor odaklıyım” ifadesinde bulundu.

Çetin Uzunkara - Samet Oğuzhan Doğan