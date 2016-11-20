Kasımpaşa deplasmanından 2-2 eşitlikle dönen Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Igor Tudor, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

Hırvat çalıştırıcı, "Sahada ilk yarı çok iyi, ikinci yarı ise çok kötü bir Kardemir Karabükspor vardı. İkinci yarıda çok basit teknik hatalar yaptık. Neticede 1 puan aldık. Birbirine zıt iki devre oynandı. Sonucunda 1 puan aldık. Her şeye rağmen oyuncularımı tebrik ediyorum. Daha fazla puanlar almak için tüm pozisyonlarda oynayan oyuncularımızın daha fazla katkıda bulunması gerekiyor. Sürekli aynı oyunculardan beklememek gerekiyor" diye konuştu.

"Bu kadar kolay penaltı çalınmaz"

Her maçta aleyhlerine penaltı çalındığını ifade eden Tudor, "Biz de teknik hatalar yaptık elbette. Aynı zamanda Türkiye'deki bütün maçları izliyorum. Hepsini takip etmeye çalışıyorum. Şöyle bir durum var. Artık oyuncularda sürekli penaltı çalınacak gibi bir his var. Dokuz sene İtalya'da kaldım. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum bu kadar kolay penaltı çalınmaz. Bazı penaltılar tabi net ama bazıları çok anlamsız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Doğan Gündoğdu



