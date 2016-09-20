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İğrenç olay! Suçüstü yakalandı

Mersin'de komşusunun 13 yaşındaki erkek çocuğuna tecavüz etmek isteyen şahıs linç edilmek istendi.


20 Eylül 2016 15:55

İddiaya göre, A.K. (43) adlı şahıs, birlikte dolaşmak için çıktıkları komşusunun 13 yaşındaki erkek çocuğu A.D.'ye Atatürk Parkı içerisinde tecavüz etmek isterken vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Linç edilmek istenilen A.K., olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde psikolog gözetiminde ifadesi alınan ve sağlık kontrolünde tecavüz bulgusuna rastlanmayan küçük çocuk ise ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Etiketler: mersin, tecavüz


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