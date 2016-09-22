Türkiye’nin dört bir köşesinde binlerce öğrenci 2016-2017 eğitim öğretim yılına 'merhaba' dedi. 7’den 70’e her alanda gelişimin önemine dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi de yeni eğitim öğretim yılını büyük bir törenle kutladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda dün gerçekleştirilen törene, Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli, Rektör Prof. Dr. Burhan Aykaç, Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katılım gösterdi.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının açılışından sonra İHA mikrofonlarına konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "2016-2017 eğitim-öğretim yılı ülkemiz, gençliğimiz ve üniversitemiz adına hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin gelişmesindeki en büyük sebebin sanayilerden ziyade üniversiteler olduğuna inanıyoruz. Üniversitelerimiz gerçek anlamda vazifelerini yaptığı takdirde çok önemli noktalara geleceğiz. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç Bey ve üyeleri, Türkiye'nin gelişmesi için tüm üniversitelerin bu konuda vefa borcunun olmasını arzu ediyor. Bizlerin üreten üniversiteler, akademisyen olmamızı, makaleleriyle, projeleriyle, patent sayılarını çoğaltmalarıyla birlikte, aktif ve başarılı bir üniversite anlayışı içinde olmamızı tavsiye ediyorlar" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Hedef 1001 Proje

"Üniversite camiası olarak hayatta bir boşluk bırakmamak için öğrencileri devamlı teşvik etmek, proje yapabilecek kıvama getirmek ve Türkiye'ye katma değer sağlayabilmesi gerekiyor" diyerek sözlerine devam eden Gayretli, "Bu doğrultuda İstanbul Gelişim Üniversitesi, 15 Temmuz Darbe girişimi gibi bir olayı bir daha yaşamamak için, Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunmak ve bu konuda vefa borcu hissetmesi için de '1001 Proje' adı altında, 31 Aralık 2016 tarihine kadar bin 1 tane proje yapacağız. Bu projelerin patentini almak suretiyle de Türkiye'ye katma değer kazandıracağımıza inanıyoruz. Gelişime her zaman açığız. Dünya'nın, Türkiye'nin ve insanlığın da gelişime ihtiyacı var diyoruz" ifadelerini kullandı.

SİNEM ERYILMAZ - OĞUZHAN ORT

