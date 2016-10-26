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İGÜ'den Darüşşafaka'ya anlamlı ziyaret

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri Aşure gününde Darüşşafaka’daki kardeşlerini yalnız bırakmadı.

İGÜden Darüşşafakaya anlamlı ziyaret

26 Ekim 2016 08:46

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri bir Türk geleneği olan Aşure günü için sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklarını tamamladı. Bu kez Darüşşafaka’da eğitim öğretim gören öğrenciler için kollarını sıvayan Gastronomi Bölümü öğrencileri, yaptıkları lezzetli aşurelerini öğrencilere dağıttı.

Gastronomi Bölümü öğrencileri ilk olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Burhan Aykaç’ı ziyaret etti. Yaptıkları aşureyi ikram eden öğrenciler ardından Darüşşafaka’yı ziyaret edeceklerinden dolayı çok heyecanlı olduklarını belirtti. Darüşşafaka’da eğitim öğretim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Gastronomi Bölümü ve öğrencilerini meraklı gözlerle izledi. Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen minikler aşurelerini yerken bölüm hakkında merak ettiklerine de yanıt bulma şansı elde etti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Çağla Özer ile bir araya gelen Darüşşafaka Ortaokul Müdür Yardımcısı Neşe Eşer düzenlenen organizasyondan son derece mutlu olduğunu dile getirerek, “Bugün değerli öğrencilerimiz bir araya gelerek çok güzel bir tablo oluşturuldu. Bu gibi dayanışmaların her zaman devam etmesini umut ediyorum. Öğrencilerimiz hem lezzetli aşurelerin tadına baktılar hem de sözlüklerine Gastronomi Bölümü gibi popüler olan bir meslek grubunu eklediler. İstanbul Gelişim Üniversitesi yönetici, akademisyen ve öğrencilerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Aşure, Darüşşafaka, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, Prof. Dr. Burhan Aykaç


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