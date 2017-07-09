İHA 15 Temmuz gecesini unutturmuyor

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip edip, dünyaya duyuran İhlas Haber Ajansı "unutma, unutturma" projesi çerçevesinde 37 ilde fotoğrafları sergilemeye başladı. Bursa’daki sergi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin katılımlarıyla açıldı. 44 noktada açılması planlanan serginin Bursa ayağında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İhlas Medya Grubu’na bu çalışmasından dolayı teşekkür ederek, “Gazeteciler, İhlas Medya Grubu olarak en güzel sınavı verdiler. Her zaman olduğu gibi halkımızı en iyi şekilde bilgilendirdiler. Bu işin halkın zaferi ile sonuçlanmasına da büyük katkı sağladılar. Öncelikle İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören'in şahsında tüm çalışanlara şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.

15 Temmuz’un tarihi bir gün olduğu dile getiren Altepe; ”Türkiye Cumhuriyet tarihinde en önemli noktalarından birisidir. Tarih değişik zamanlarda tekerrür ettiği gibi 15 Temmuz'da da içerideki hainlerin, dışarıdaki düşman güçlerle birlikte giriştiği Türkiye Cumhuriyeti'ni bir gece baskını ile ele geçirme hareketiydi. Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yapılmış bir saldırıydı. Bu yapılanlar Türk Halkına, devletine karşı yapılmıştı. Bu milletin kendi vergileri ile düşmana karşı kullansınlar diye alınan silahları halka karşı kullanan tarihteki en büyük hainlerin girişimidir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya lideri olduğuna vurgu yapan Altepe, “Özellikle Cumhurbaşkanımız dünyaya siyaseti en iyi şekilde öğreten, liderlik neymiş dünyaya kabul ettiren kişidir. 15 Temmuz’da onu ortadan kaldırmayı planlandılar. Ama Cumhurbaşkanımız ortaya çıktı ve halkı sokaklara davet etti. Birkaç medya grubu ve köprüyü ele geçirerek Türkiye Cumhuriyeti’ni ele geçirecek zannettiler. Bu tabiî ki bir hayaldi. İç savaşa bile götürebilirdi. Liderimizin duruşu ve halkın ona inanması ile anında sokakların dolması, herkesin kendine göre tedbirler alarak kritik noktalara gidilmesiyle değişik bir gece yaşattı. Allah bu millete tatbikat yaptırdı. Tankların önüne yatanlar, üzerine çıkanlar ölüme meydan okuyanları gördük” ifadelerini kullandı.

Türk milleti bir destan yazdığını anlatan Altepe, “Bundan sonrada o geceyi unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. O gece çok şey yaşandı. Bunu da en iyi şekilde İhlas Medya Grubu en iyi şekilde yönetti. İhlas Medya Grubu ilk başından beri işin içindeydi. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü’ne de ayrıca teşekkür ediyoruz. Tüm Türkiye'nin başarısına Bursa'da en büyük katkıyı koydu. Bursa'da ilk darbeci albay ele geçirildi. Onun içindeki yüzlerce kişilik liste ele geçirildi. Bunlar Bursa'dan belli oldu. Ben bu konuda katkı sağlayan valimize, emniyetimize, komutanlarımıza, medya gruplarına tekrar teşekkür ediyorum. Bu sergide ibret alınacak çok şey var. Hainlerin de ibret alacağı çok şey var. Onun için bu güzel sergi çalışmasından dolayı İhlas Medya Grubuna tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı Haber Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, "İhlas Haber Ajansı'nın 15 Temmuz gecesi çekilen tarihe geçmiş fotoğraflar Bursa'da sergilenmeye başlandı. 1 hafta boyunca Bursalılar 65 fotoğraftan oluşan bu sergiyi ziyaret edebilirler. Ayrıca 15 Temmuz Cumartesi günü de Demokrasi Meydanı adı verilen yeni düzenlemesi ile hizmete girecek olan Şehreküstü'de yine sergi devam edecek. Bursalıları tarihe tanıklık eden bu kareleri görmeleri için sergimize davet ediyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı fotoğraf sergisi ayrıca Korupark Avm sinema katında Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek. 15 Temmuz’da ise Demokrasi Meydanı’nda açılacak olan sergi 1 hafta boyunca görülebilecek. Ayrıca serginin görüleceği alanlarda 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan belgesel de izlenebilecek.

Samet Doğru