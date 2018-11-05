İHA 3 ödül birden kazandı

Her yıl geleneksel olarak koşulan ve bu yıl 9 Eylül Pazar günü 10.'su gerçekleştirilen İsmail Akçay Yol Koşusu kapsamında ‘En İyi Haber, Yorum ve Fotoğraf' yarışması sonuçlandı. Türk Spor Ajansı İmtiyaz Sahibi Erdoğan Arıpınar, gazeteci - A Spor yorumcusu Haldun Domaç, emekli spor yazarı Nezir Önal, efsane maratoncu İsmail Akçay ve IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz'ın içinde bulunduğu seçici kurul tarafından değerlendirilen eserler sahiplerini buldu.

Amaçlarının gençlere örnek teşkil etmesi olduğunu belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yarışma ve ödül töreni hakkında şunları söyledi: “Balıkesir'imizin gururu, medar-ı iftiharı İsmail Akçay abimiz adına geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz İsmail Akçay Yol Koşusu'nun basın ödüllerini dağıtmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yol koşusu ile ilgili seçici kurulda bulunan abilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mesleğinde söz sahibi, Türkiye'mizin değerli meslek erbaplarının değerlendirmeleri sayesinde bu ödülleri takdim etme fırsatı bulmuş olduk. Bu yıl 10.'su koşulan Geleneksel İsmail Akçay Yol Koşusu'nun Altıeylül Belediyesi olarak 4.'sünü düzenlemiş olduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu yol koşusunu daha güzel ve daha farklı noktada değerlendirmeyi düşünüyoruz. Kendi değerlerimizi hem dünyaya tanıtmak, hem de gençlerimize örnek olabilecek ortamlar geliştirmek için büyükşehir belediyemiz ile beraber gayret sarf edeceğiz. Ödüllerimiz çam sakızı çoban armağanı cihetinde. Ödülleri mesleğinde söz sahibi, Türkiye'mizin yetiştirdiği meslek erbaplarından büyüklerimizin belirlediği şekilde vereceğiz. Burada maksat, ödüllerle yarışmanın farkındalığını ortaya çıkarmak, yarışmanın daha görünür hale gelmesini sağlamak. Bu yıl 550 rakamıyla sınırlandırmıştık atlet sayısını, ama bu rakamı geçtik. Çok uluslararası düşünmememize rağmen yurt dışından da çok katılım oldu. Önümüzdeki senelerle ilgili daha farklı projeler düşünülüyor. Önümüzdeki sene çocuklarımızın, yol koşusundan bir gün öncesinde şenlik içinde bir etkinlik planlanıyor. İnşallah her yıl daha iyi olmak kaydıyla uzun yıllar boyunca bu yol koşusunu planlayacağız. Ben hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum, önümüzdeki yıllarda yarışmalarımızda sizleri aramızda görmek istiyoruz” dedi.

Katıldığı koşularda tek gayesinin Türk bayrağını göğsünde taşımak olduğunu belirten efsane atlet İsmail Akçay ise, “28 farklı ülkeye gittim. Memleketimi bütün ulusal alanda reklam ve tanıtımını yaptım. Londra caddelerinde, New York caddelerinde 2 saat süreyle 42 kilometre göğsümde Türk bayrağı ile milyonlarca insanın ‘Türko Tempo' sesleriyle büyük bir dopingle koştum. Amerika'da kalmam için 1968‘de ayda bin dolar maaşla 3 yıllık mukavele imzalamamı teklif ettiler. Ben askerim kalamam, tazminat vermem gerekiyor kalmak için, o tazminatı bile ödemeyi kabul ettiler. Ne için kalmamı istediler biliyor musunuz? Göğsümde Amerikan bayrağı ile sokaklarda koşmam için. Ama benim damarlarımda Türk kanı var. Türk bayrağı varken Amerikan bayrağı ile koşamam dedim. Kabul etmedim. Para pul değildi beklentim, tek gayem şanlı Türk bayrağını taşımaktı” şeklinde konuştu.

Öte yandan, En İyi Haber Dalında Hakan Küçükakman birinci olurken, Levent Başsaka ikinci, İHA muhabiri Umut Çınar üçüncülüğe layık görüldü. En iyi yorum birincisi Cengiz Güneş, ikincisi Emrah Ayyıldız oldu. Fotoğraf dalında birinci ve ikinciliği İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Hüseyin Tokmak alırken, Merve Dalgıç üçüncülüğe layık görüldü.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın makamında gerçekleşen ödül törenine, yarışmada dereceye giren basın mensupları, İsmail Akçay, Başkan Yardımcısı Ahmet Özen ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ayan katıldı.

Ömer Kantarlıoğlu