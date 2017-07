İHA, Afyonkarahisar’da 15 Temmuz sergisi açtı

Gedik Ahmet Paşa Külliyesi’nde (Taş Medrese) gerçekleştirilen açılış töreninde İHA muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ)/(PDY) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çektikleri fotoğraflar Afyonkarahisar’da açılan sergi ile görücüye çıktı.

Serginin açılışı Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, İHA Afyonkarahisar İl Temsilcisi Gökten Ceylan, askeri ve sivil protokol üyeleri tarafından yapıldı. Ceylan, kurdele kesilmesi ile açılan sergiyi Vali Tutulmaz ve Başkan Çoban başta olmak üzere protokol üyelerine gezdirerek, sergideki fotoğrafların öykülerini anlattı. Ceylan, fotoğraflar ile ilgili yaptığı bilgilendirmede o gece İHA muhabirlerinin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde görev başında olduğunu kaydederek, o gece çekilen fotoğraf ve görüntüler ile darbe girişimini saniyesi saniyesine Türk ve dünya medyasına aktarmayı başararak tarihe geçtiğini vurguladı.

Ceylan, ayrıca serginin açılmasında büyük bir destek sağlayan Başkan Çoban’a da protokol üyeleri önünde teşekkürlerini iletti.

“İHA’nın fotoğraflarıyla ortaya çıkan bu sergi özellikle bizim bunu unutmamamız acısından önemli”

Sergiyi gezen ve fotoğrafları çok beğenen Vali Tutulmaz, 15 Temmuz gecesi vatandaşların canı pahasına o gece silahların ve namluların karşısında onurlu bir şekilde durarak gereken cevabı verdiğini hatırlattı. Fotoğrafların çok anlamlı ve tarihe ışık tutacak nitelikte olduğunu belirten Vali Tutulmaz, “Bu tür etkinlikler, az önce açtığımız İHA’nın o gün gece derlediği fotoğraflar ortaya çıkan bu sergi özellikle bizim bunu unutmamamız acısından önemlidir. Bu gün yaşayanlar geçen yıl yaşanan bu darbe girişimini bir şekilde görerek veya içinde yaşayarak bunları unutmayacaktır. Ama gelecek nesillerin bu unutmaması için bu sergi çok önemlidir. Sergilerdeki fotoğrafların kalıcı hale getirilmesi ile insanlarımızın geleceklerine daha iyi kurmalarına imkan sağlayacaktır, ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Muhabir arkadaşlarımızı ve İHA merkezini kutluyorum”

Serginin açılmasında her türlü katkıyı sağlayan Başkan Çoban ise İHA’nın fotoğraflarından çok etkilendiğini ifade ederek, fotoğrafların insan hafızasında ciddi anlamda yer edecek kareler olduğunu vurguladı. Başkan Çoban konuşmasında şunları söyledi: “Ben daha öncede başka bir ajansımızın bu tür bir sergisini gezdim ama ben İHA’nın fotoğraflarını Türkiye’de ve Afyonkarahisar’da ilk defa görüyorum. Çok farklı ve her ilden insan hafızasın da asla unutulmayacak sahnelerin yer aldığı fotoğrafları gördüm ve çok etkilendim. Emeği geçen bütün herkesi, muhabir arkadaşlarımızı ve İHA merkezini kutluyorum. Ayrıca böyle güzel bir haftada Türkiye’nin bu güzel ile Afyonkarahisar’da da böyle bir fotoğraf sergisi açılması noktasında İHA’nın gösterdiği ile ve yakınlıktan büyük bir mutluluk duydum. Bu sergiyi gezen herkes o gün ülkemizin de en önemli merkez köprülerde, havalimanlarında, tankların civarında ne yapılmış neler yaşanmış bunları en güzel şekilde görüyorlar.”

“Gerçekten müthiş fotoğraflar, müthiş kareler”

Sergiyi gezen bir başka protokol üyesi ise Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin oldu. Sergide yer alan fotoğrafların sıradan bir haber fotoğrafı ötesinde sanat eserleri olduğunu söyleyen Başkan Şahin, “Bir amatör fotoğrafçı olarak gerçekten müthiş fotoğraflar, müthiş kareler. İHA’yı tebrik ediyorum. Fotoğraf bir sanat ve anı yakalama mesleği bu anlamda en duygu yüklü anı saptayan ve kayda geçiren bu fotoğraf sanatçılarına üstüne basarak söylüyorum bu fotoğraf sanatçılarına çünkü buradakiler sıradan bir haber fotoğrafı değil her biri bir sanat eseri tebrik ediyorum ve bunları bir araya getiren İHA’ya da şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca Afyonkarahisar Belediyesi’ne de teşekkür ediyorum. Sergide çok önemli bir fotoğraf var bir havaalanı kulesinde. Her biri farklı bir siyasi partinin işaretini elleri ile yapmış. Bozkurt işareti, bir şahadet işareti ve zafer işareti gibi belikli darbe öncesi bu arkadaşların her biri belli bir siyasi görüş, partiye mensuplar. Ama söz konusu vatan, millet, bağımsızlığımız ve istiklalimiz olunca bunlar teferruat haline gelmiş ve asl olan vatan denilmiş ve bir araya gelinmiş” dedi.

17 Temmuz Pazartesi gününe kadar açık kalacak sergiyi gezen vatandaşlarında fotoğrafları ayrıntılı bir şekilde incelemeleri dikkatlerden kaçmadı. Protokol üyeleri sergi sonrası külliye bahçesinde verilen kokteylin ardından sergi alanında ayrıldı.

Öte yandan, sergiyi gezen bazı vatandaşların fotoğrafları arkalarına alarak özçekim yapması ise dikkatlerden kaçmazken, sergiyi kentteki çok sayıda basın mensubu da takip etti.

Ali Bayar - Lokman Akıncı - Mücahit Kuzu