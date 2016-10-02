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İHA Bayraktar Faraşin’de 5 teröristi daha etkisiz hale getirdi

Faraşin operasyon bölgesinde tespit edilen 5 kişilik terörist grubu silahlı İHA Bayraktar ile etkisiz hale getirildi.


02 Ekim 2016 14:20

Bugün sabah saatlerinde Faraşin operasyon bölgesinin batısında bulunan İncenel Dağı’nda uyku tulumu içinde uyuyan iki teröristin tespit edilerek silahlı İHA Bayraktar ile ateş altına alınması sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilmiş, diğer terörist ise yaralı halde sürünerek mağaraya sığınmıştı.
Aynı bölgeye 300 metre mesafede saat 12.00 sıralarında 5 kişilik bir terörist grup daha tespit edildi. Görüntüleri alınan teröristler silahlı İHA Bayraktar ile ateş altına alınarak imha edildi. Faraşin bölgesinde son 24 saat içinde 8 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Derya Yetim 

 

Etiketler: Faraşin, İHA Bayraktar


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