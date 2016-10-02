Bugün sabah saatlerinde Faraşin operasyon bölgesinin batısında bulunan İncenel Dağı’nda uyku tulumu içinde uyuyan iki teröristin tespit edilerek silahlı İHA Bayraktar ile ateş altına alınması sonucu 1 terörist etkisiz hale getirilmiş, diğer terörist ise yaralı halde sürünerek mağaraya sığınmıştı.

Aynı bölgeye 300 metre mesafede saat 12.00 sıralarında 5 kişilik bir terörist grup daha tespit edildi. Görüntüleri alınan teröristler silahlı İHA Bayraktar ile ateş altına alınarak imha edildi. Faraşin bölgesinde son 24 saat içinde 8 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Derya Yetim



