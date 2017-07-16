İHA, Bilecik’te 15 Temmuz sergisi açtı

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen sergide İHA muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ)/(PDY) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çektikleri fotoğraflar Bilecik’te görücüye çıktı. Kurulan sergi Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2. Jandarma Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis zafer Koç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Ceza Reisi Kamil Kaya, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş gezdi.

“Basın mensuplarımızla o gece çok büyük emek verdiler”

Sergiyi gezen Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, “Basın mensuplarımız o gece çok büyük emek verdiler. Onları unuttuk, onların emeklerini unuttuk. Bu vesileyle onlara da teşekkür ediyoruz. Onlar da o gece darbeye karşı gerçekten cesurca, onurluca direndiler, fotoğraflarını çektiler, haberini yaptılar. Basınımız milletimizle bir bütün oldu. Ben buradan tüm basın mensuplarımıza emekleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu geceyi bu günü ölümsüzleştirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“Ben ajanslarımızın yapmış oldukları bu çalışmaları gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum”

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ise fotoğrafların o anları günümüze taşıyan ve o geceyi ibretle bakmamızı gerektiren çok önemli dokümanlar olduğu belirterek, “Ben ajanslarımızın yapmış oldukları bu çalışmaları gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. O acı geceyi hakikaten nefret edilesi geceyi tüm yönleriyle gösteriyorlar. Sonu da aydınlık bir gün oldu. Buna da şükrediyoruz. Cenabı hak öyle anları bir daha milletimize göstermesin. Tüm basın camiasını da bu çalışmaları sebebiyle tebrik ediyorum” dedi.

Sergiyi gezen yüzlerce vatandaş ise sergiyi çok güzel bulduklarını söyleyerek, İHA'ya teşekkür ettiler.

Cem Kaan Toka