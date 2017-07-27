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İHA Bölge Müdürleri Talas'ta

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan ve beraberindeki İHA bölge müdürlerini Talas Belediyesi Mevlana Sosyal Tesisi’nde ağırlayarak, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Abdülhamid Han Cami’yi gezdirdi.

İHA Bölge Müdürleri Talasta

27 Temmuz 2017 15:12

Bölge müdürleriyle bir araya geldiği yemekte konuşan Başkan Palancıoğlu, “Talas kültürüyle tarihiyle çok farklı bir ilçe. Ama hakikaten belediyecilik çok farklı, her konuda hizmet yapmanız gerekiyor. Bizde basınla belediye ile birlikte tanışmış olduk. Birçok faaliyetimizde sağolsun basındaki arkadaşlar haber yapıyorlar, bize destek veriyorlar. Sizlerde özellikle İhlas Haber Ajansı olarak sürekli hizmettesiniz. Aynı belediyecilikteki gibi. Allah kolaylık versin. Belediyecilikte de 24 saat kesintisiz hizmet vermeniz gerekiyor. Hepinize, kolaylıklar diler teşekkür ederim.” dedi.

Yemek sonrasında Başkan Palancıoğlu, bölge müdürlerine yapılan projeler hakkında bilgi vererek Talas’ın en büyük camisi olan Abdülhamid Han Cami’yi gezdirdi. 

Etiketler: İHA Bölge Müdürleri, talas


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