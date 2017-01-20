Haberde uluslararası firmaların tanıtım ve eşitli etkinlikler için ödedikleri fahiş fiyatları haksız kazanç olarak nitelendirirken Forum yamanı dışında bir tatil evinin üç rakamlı hanelerden oluşan günlük kirasının Forum zamanında dört hatta beş rakamlı hanelere çıktığını izleyicilerine duyurdu.

SRF televizyonu, dünyaca ünlü kuruluşların yükselen fiyatlar karşısındaki tepkilerini ve buna karşı nasıl önlemler aldıklarını da anlattığı haberde İhlas Haber Ajansına geniş yer verdi. Yıllardır Davos’tan dünyanın tanınmış yüzlerce televizyonuna hizmet veren İhlas Haber Ajansının (İHA) yükselen fiyatlara karşı nasıl bir yol izlediği örnek olarak gösterildi.

İHA'nın Dünya Ekonomik Forum toplantılarının yapıldığı kongre merkezine bir taş atımı mesafedeki en uygun binayı kiraladığını anlatan SRF televizyonu, yayıncı kuruluş olarak İHA'nın müşterilerine en iyi hizmet verebilmek adına böyle bir binaya çok yüksek fiyatlar ödediğini duyurdu. Uçuk fiyatlar nedeniyle çalıştıkları yeri hem yayın mekanı hem de konaklama yeri olarak kullanan İHA'nın bulduğu çözümün kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

İsviçre televizyonu SRF, İHA’nın Davos’taki şef kameramanı Rausch’a da yer verdi. Rausch'un Almanya’dan daha ucuza satın aldığı yiyecekleri canlı yayın sonra evin mutfağında şef bir ahçı olarak pişirdiği ve fahiş fiyatlarla mücadele için izlediği yol anlatıldı.

Bir fincan kahvenin 8 Frank (yaklaşık 32 lira) bir tabak patates kızartmasının ise 19 Frank (76 lira) olduğuna değinen SRF televizyonu İHA’nın şef kameramanı Rausch'un "Artan fiyatlar karşısında ancak çalıştığımız yerde yatmak ve kemdi yemeğimizi kendimiz yapmak suretiyle baş edebiliyoruz. Aksi taktirde bu fiyatlarla piyasa fiyatlarıyla burada çalışmamız mümkün olamaz" sözlerini izleyicisiyle paylaştı.

Haberde Facebook ve TATA firmalarının forum katılımcılarına tanıtım yapmak için Davos’un en görkemli yerlerini yüksek fiyatlar ödeyerek kiraladıkları da anlatıldı.

Forum boyunca Davos’un en çok kazandığı hafta olarak nitelendirildi.

Mehmet Koca