’15 Temmuz En Uzun Geceydi’ isimli belgeselin galası, direnişe şahitlik eden muhabirlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Gala gecesinde İHA yetkilileri tarafından muhabirlere takdir belgesi takdim edilirken, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, darbenin simgesi olan iki görüntünün İHA tarafından servis edildiğini belirterek, "Algı operasyonlarının engellenmesindeki en büyük pay İhlas Haber Ajansı'nın doğru bilgilendirmesidir" dedi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimini tarihe not düşmek için ’15 Temmuz En Uzun Geceydi’ isimli bir belgesel hazırladı. İHA muhabiri Serdal Altıntepe’nin yönetmenliğinde hazırlanan belgeselde, İHA’nın o gece abonelerine servis ettiği ve darbenin gidişatına adeta yön veren unutulmaz görüntülerin hikayesi anlatıldı. Hazırlanan projede İstanbul’un önemli noktalarında yoğun ateş altında görev alan muhabirlerin gözünden o gece yaşananlar detaylarıyla ele alındı.

Hazırlıkları tamamlanan ’15 Temmuz En Uzun Geceydi’ isimli belgeselin ilk gösterimi TGRT Haber Televizyonunda yayınlanarak, tüm Türkiye’deki izleyicilere ulaştı. Unutulmaz görüntüleri kayıt altına alarak dünyaya servis eden İHA muhabirleri, kendileri için ayrı bir anlam ifade eden belgeseli İhlas Holding'de birlikte izledi. Düzenlenen geceye; İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, İHA Haber Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç, İHA İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven ve İHA çalışanları katıldı. Kalkışma sırasında canları pahasına çalışan İHA muhabirlerine, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas tarafından takdir belgesi takdim edildi.

"15 Temmuz’daki ihanet bu işlerin en zirve noktasıdır"

Belgesele ilişkin değerlendirmelerde bulunan İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, "15 Temmuz Türk tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Yani asırlar boyu konuşulacağını söylesek bile az gelir. Bu millet tarihinde böyle büyük bir ihaneti hiç yaşamamıştır. Tarihinde birçok ihanetler görmüştür, zaferleri vardır ama 15 Temmuz’daki ihanet bu işlerin en zirve noktasıdır" dedi.

Darbenin engellenmesindeki en büyük payın özel medya kuruluşlarının olduğunu söyleyen Arvas, "Bu medya kuruluşların içerisinde özel televizyonları ve İhlas Haber Ajansı'nı sayabiliriz. Devletin yayın organlarının felç olduğu ortamda özel televizyonlar ve özel ajanslar devreye girip çok büyük fedakarlıkla ateş altında, tankların, uçaksavarların, helikopterlerin yaylım ateşi yaptığı ortamda bir adım geriye düşmeyerek vazifelerini yerine getirdiler. Bu olay bence çok büyük bir sınavdı" diye konuştu.

Arvas, 15 Temmuz gecesi İHA’nın servis ettiği görüntülerin öneminin altını çizerek, "İhlas Haber Ajansı bütün bölgelerde ve bilhassa İstanbul’da 20’den fazla noktada bütün görüntüleri doğru olarak hem Türk toplumuna hem de dünya medyasına aktardı. Bu, darbedeki dezenformasyonun engellenmesinde çok büyük bir fayda sağladı. Malumunuz bir yandan içeride darbe hareketi olurken, dışarıdaki medya da darbecilerin destekçileriyle yanlış bilgilerle donatılmış bir şekilde algı operasyonu yapıyordu. Bunun engellenmesindeki en büyük pay İhlas Haber Ajansı'nın doğru bilgilendirmesidir" dedi.

Darbe girişiminin simgesi haline gelen görüntüleri İHA muhabirlerinin çektiğini ifade eden Hamit Arvas, "Darbede ön plana çıkan ve darbenin sembolü olan iki görüntüden bahsedebiliriz. Birisi Atatürk Havalimanı önünde tankı durdurmak için tankın paletlerinin altına yatan vatandaşımızın görüntüleri, ikincisi darbeci askerlerin köprüde teslim olma görüntüleri. Darbenin simgesi olan bu iki görüntü İHA tarafından servis edildi. Bu görüntüler, darbeci askerlerin motivasyonlarının tamamen kırılarak teslim olmalarına vesile olmuş, adeta kırılma noktası olmuştur. Bu görüntülerin çekiminde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan arkadaşlarımıza hakikaten bir teşekkür borçluyuz. İhlas Haber Ajansı'nın gururu haline gelmişlerdir. Allah bu millete bir daha böyle bir günü yaşatmasın ama yaşadığı zaman da halkın ve medyanın nasıl bir tepki vereceğini de öğrenmiş olduk. Bu olayın önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kulandı.

İHA tarafından hazırlanan ’15 Temmuz En Uzun Geceydi’ adlı belgeseline de değinen Hamit Arvas, "Bu belgesel aslında tarihi özellikli bir belgesel. Biz, yaptığımız faaliyetlerin işi yapan arkadaşlarımızın gözüyle anlatılmasını istedik. Bu belgeselde, olayın birebir içerisinde yaşayan arkadaşlarımızın o anki hissiyatlarını ve olayları dünyaya kronolojik sırada vermeye çalıştık. Çok güzel bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Faydalı bir çalışma oldu" dedi.

"İHA bu başarılara imza attıkça ben de iftihar ediyorum"

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, İHA'nın başarılı çalışmalarıyla gurur duyduğunu belirterek, "İHA'nın 24 yıllık geçmişinde gerçekten çok büyük başarılar var. İnşallah bu başarılar katlanarak devam eder. İlk günden bu tarafa benim İHA'da başlangıçtaki 1,5 yıllık hizmetimden sonra aynı müessesenin çatısı altında başka yerlerde görev yapıyorum. İlk günden beri İHA'nın heyecanı ve başarılarıyla ben de yatıp kalkıyorum. İHA bu başarılara imza attıkça ben de iftihar ediyorum" dedi.

"İHA'nın o gece yaptığı kahramanlıktı"

TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç ise 15 Temmuz gecesi İHA'nın bir kahramanlık örneği sergilediğini belirterek, "O gece karar vermek, sokağa çıkmak her şeyden önce cesaret istiyordu. İHA'nın o gece yaptığı gerçek anlamda bir kahramanlıktı. Çünkü ölümü göze alıp da sokağa çıkıyorsunuz. Bütün yük bence o gece İHA'nın üstündeydi. İHA da bu vazifesini layıkıyla yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı 15 Temmuz gecesi ne yapmıştı?

İhlas Haber Ajansı (İHA) 15 Temmuz darbe girişiminde yapmış olduğu yayınlarla darbeye karşı direnişin adeta simgesi haline gelmişti. İHA muhabirleri kısa bir sürede İstanbul’un 20’den fazla noktasında operasyonel hale gelerek, ülke ve dünya kamuoyuna en fazla içerik sağlayan ajans olma başarısı göstermişti. O gece muhabirler sahada canları pahasına çalışırken, ajansın iç kısmında bulunan ekipler ise görüntüleri şifresiz olarak abonesi olmayan bütün yayın kuruluşlarına servis etmişti. 15 Temmuz gecesi yaşananları anbean dünyaya duyuran İHA, darbenin simgesi haline gelen köprüdeki askerlerin teslim olma görüntüsünü servis ederek, kalkışmanın bittiğini adeta ilan etmişti.

Mehmet Başa