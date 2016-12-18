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İHA ekibi tahliyelerin yapıldığı Halep'te

Halep'te durdurulan sivillerin tahliyesinin bugün yeniden başlaması beklenirken, İHA ekibi tahliyenin yapılacağı bölgeye girdi.

İHA ekibi tahliyelerin yapıldığı Halepte

18 Aralık 2016 14:15

Halep'te geçtiğimiz günlerde başlayan ve yaşanan engellemelere rağmen 2 gün sürdükten sonra durdurulan tahliyelerin bugün yeniden başlaması bekleniyor. İHA ekibi, sivillerin tahliyesinin yapılacağı bölgeye girdi. Halep'teki sivillerin rejim kontrolündeki Doğu Halep'ten muhaliflerin kontrolündeki bölgeye geçmesi beklenirken, kentten bugün 25 bin kişi ayrılacak. Muhaliflerin kontrolündeki Fua ve Keferya'dan ise bin 250 kişi tahliye edilecek.

Halep'teki siviller, rejim güçlerinin kontrolünde otobüslerle Han El Assel bölgesindeki Raşidin cephe hattına getirilecek. Siviller, Suriye içinde Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıktaki kamplara yerleştirilecek. 

Mehmet Altunışık


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