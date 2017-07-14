İHA Genel Müdürü Arvas Bismil'de

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Turgay Gülenç’e katkılarından dolayı teşekkür eden İHA Genel Müdürü Hamit Arvas’ın gerçekleştirdiği ziyarette; İHA Haber Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, Bismil Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Vural ile Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İsa Çelebi hazır bulundu.

Bismil’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, açtıkları sergiyle ilgili kısa bir bilgi vererek, “Milletimizin darbeye karşı gösterdiği refleksi olduğu gibi yansıtmak için objektiflerimize yansıyan fotoğraflardan oluşturduğumuz sergiyi 45 il ile birlikte Bismil ilçemize de açtık. Bismil’de açtığımız sergiye destek veren Belediye Başkanımız Turgay Gülenç'e teşekkür etmek istedik” dedi.

Belediye Başkanı Turgay Gülenç ise yaptığı açıklamada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yayın politikasıyla her kesimin takdirini toplayan İHA'nın değerli yönetimine yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Tüm dünyada olduğu gibi Bismil’de de özverili çalışmalarda bulunan İHA ailesini açtıkları 15 Temmuz sergisinden dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Hasan Gündüz