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İHA muhabirine saldıran FETÖ zanlısının oğlu serbest bırakıldı

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen babasının görüntülenmesine tepki göstererek, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine saldırıp darp eden zanlı serbest bırakıldı.

İHA muhabirine saldıran FETÖ zanlısının oğlu serbest bırakıldı

12 Kasım 2016 13:19

Afyonkarahisar Adliyesi girişinde meydana gelen olayda, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.A. isimli şahsın oğlu Y.A., (23) olayı görüntülemek isteyen İhlas Habar Ajansı (İHA) muhabiri Gökten Ceylan’a saldırarak darp etmişti. Olayın ardından Y.A., adliye içerisinde polis tarafından gözaltına alınmıştı. Ceylan ise, polis yardımı ile hastaneden darp raporu alıp şahıs hakkında şikayetçi olmuştu. Olayın ardından Kocatepe Polis Karakolunda ifadesi alınan Y.A.’nın savcılık talimatı ile karakoldan serbest bırakıldığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Hayati Kanat

Etiketler: fetö soruşturması, Fetullahçı terör örgütü


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