Afyonkarahisar Adliyesi girişinde meydana gelen olayda, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.A. isimli şahsın oğlu Y.A., (23) olayı görüntülemek isteyen İhlas Habar Ajansı (İHA) muhabiri Gökten Ceylan’a saldırarak darp etmişti. Olayın ardından Y.A., adliye içerisinde polis tarafından gözaltına alınmıştı. Ceylan ise, polis yardımı ile hastaneden darp raporu alıp şahıs hakkında şikayetçi olmuştu. Olayın ardından Kocatepe Polis Karakolunda ifadesi alınan Y.A.’nın savcılık talimatı ile karakoldan serbest bırakıldığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hayati Kanat