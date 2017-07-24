İHA muhabirinin mutlu günü!

İHA Diyarbakır muhabiri Ejder Ediz Işık, düzenlenen düğün töreninde Rojat Aksoy ile hayatını birleştirdi. Tarihi Gazi Köşkü’nde düzenlenen düğün töreni, Işık ve Aksoy aile büyüklerinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Işık’a mutlu gününde ailesi yakınları, mesai arkadaşları ve dostları eşlik etti. Damat ile gelinin düğün salonuna girişini ayakta alkışlayan davetliler, gece boyunca müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Zaman zaman gelin ile damadın da sevenleriyle halay çektiği düğün, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.