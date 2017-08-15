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İHA muhabirlerine iki ödül birden

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen 6. Şakir Süter Gazetecilik Yarışmasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Atakan Şen fotoğraf dalında birinci olurken, Ceren Atmaca ise 'Öğretmenim Canım Benim' adlı haberi ile Bergama Belediyesi Özel Ödülüne layık görüldü.

İHA muhabirlerine iki ödül birden

15 Ağustos 2017 14:03

Bergama Belediyesi tarafından Bergamalı gazeteci-yazar Şakir Süter anısına bu yıl altıncısı düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması sonuçlandı. Gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen 6. Şakir Süter Gazetecilik Yarışmasının değerlendirilmesi, gazeteci-yazar Vecdi Altay, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Atilla, gazeteci-yazar Saadet Erciyas, karikatürist Sadık Pala ve Bergama Belediyesi Basın Bürosundan Oben Ulu’nun katılımıyla İGC Toplantı Salonunda yapıldı.

İHA iki ödül aldı

Jüri üyeleri, beş ayrı kategoride haber, inceleme-araştırma, röportaj, karikatür ve fotoğraf alanında değerlendirme yaptı. Sonuca göre haber dalında İlkses Gazetesinden Emre Işıldak’ın ‘İmza Tepkisi’ haberi, Araştırma İnceleme dalında Ege Telgraf Gazetesinden Serkan Aksüyek’in ‘Beton Yollar Bize İlaç Olur’ adlı çalışması, röportaj dalında Habertürk Gazetesinden Mehmet İnmez’in ‘Facebook’ta Sevgili Oldu, Katilleri Yakalattı’ adlı haberi, Karikatür dalında İz Dergi’den Mustafa Yıldız’ın çalışması birinci seçildi. Yine Fotoğraf dalında ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Atakan Şen’in fotoğrafı birinci seçildi.

Öte yandan, beş kategorinin dışında İHA’dan Ceren Atmaca’nın ‘Öğretmenim Canım Benim’ adlı haberi Bergama Belediyesi Özel Ödülüne, Habergama’dan Emin Urgun’un ‘Arapoğulları’ adlı araştırma haberi Ahmet Ünal Eroğlu Özel Ödülüne, Habertürk Gazetesinden Melis Apaydın’ın ‘Asfalt’tan Kayak Şampiyonluğuna’ adlı haberi Jüri Özel Ödülüne, İzmir Life Dergisinden Utkucan Akkaş’ın ‘İzmirli Kadınlar Özgürdür’ adlı çalışması ise Özendirme Ödülüne layık görüldü.

Bu yıldan itibaren verilmesi kararlaştırılan 'Basın Özgürlüğü Ödülü' ise oy birliği ile tutuklu bulunan Sözcü Muhabiri İzmirli Gazeteci Gökmen Ulu’ya verildi.

Tören 27 Ağustos'ta

Toplumun haber alma hakkı için zor şartlarda bu mesleği yapan basın emekçilerine ve onların eserlerine azda olsa katkı sunabilmek adına Şakir Süter Gazetecilik Yarışmasını düzenlediklerini belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise şöyle konuştu:

"Düşünce ve ifade özgürlüğü demokrasinin omurgasıdır. Bunlar olmadan demokrasiden ve gelecekten bahsetmemiz mümkün olamaz. Mesleklerini doğru ve ilkeli yapan gazetecilere destek olmak amacıyla bu yıl ilk defa basın özgürlüğü ödülü veriyoruz” dedi.

Yarışmanın ödül töreninin ise her yıl olduğu gibi bu yılda Şakir Süter'in ölüm yıl dönümü olan 27 Ağustos Pazar günü Bergama'da düzenleneceği kaydedildi. 

Sertan Ergit

Etiketler: İHA, İzmir


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