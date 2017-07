İHA objektifinden '15 Temmuz ihanet gecesi sergisi' Taksim Meydanı’nda açıldı

Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı’nda kurulan 15 Temmuz Destanı sergi alanında, İhlas Haber Ajansı’nın fotoğrafları yer aldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı “Oradaydık, unutmadık, unutturmadık” adlı fotoğraf sergisi o anları tekrar yaşattı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın da gezdiği sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “15 Temmuz Türk tarihi açısından çok önemli bir kırılma noktası, çünkü milletin kendi hürriyetine, kendi düşüncesine, kendi demokrasisine, kendi istiklaline böylesi sahip çıktığı önemli tarihi bir vaka. Ben Fransız devriminden çok daha derin tarafları olan önemli bir vaka olduğunu düşünüyorum. Demokrasimiz açısından, geleceğimiz açısından bu memleketin her bir ferdinin bu memleketin sahibi olduğunun altını çizmesi açısından kıymetli bir zaman, özellikle bunun üzerinde itina ile durup anlatıyor olmamız lazım. Her bir ferde bu vatanın sahibi olduğunu hissettiriyor olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Taksim Meydanı'nında neden böyle bir etkinlik düzenlediğini anlatan Demircan, “Bu konsepte destek olsun diye Beyoğlu'nun merkezinde İhlas Haber Ajansı'nın çektiği fotoğraflarla, sanatçılarımızın her birinin bu duyguya vereceği ses, nefesle ruhu canlı tutmak adına bu etkinlik alanını koordine ettik. İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin o gün çekmiş oldukları ve dünyaya servis etmiş oldukları fotoğraflar, kareler, görüntülere burada ev sahipliği yapmış olmaktan mutluyuz, gururluyuz. Emeği geçen bütün vatan evlatlarına, bütün seksen milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına müteşekkiriz. Bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisi ile geleceğe umutla bakmak istiyoruz” diye konuştu.

Fotoğrafların kendisini o anlara götürdüğünü söyleyen Başkan Demircan, "Demek ki Türkiye'de insanımız başka bir yere geldi. Demokrasimiz işliyor. İnsanlar kendi hür iradeleriyle memlekete sahip çıkmanın ne olduğunu biliyorlar. Demokrasinin nimetlerini yaşamlarında gördükleri zenginlikle, refahla yaşıyorlar ve hissediyorlar. Hiç kimse Türkiye'yi geriye götüremez. Arzu etmediği bir sistem içerisinde tutamaz. Türkiye başka bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven ise “İhlas Haber Ajansı 15 Temmuz'da ilk organize olan haber kuruluşlarından bir tanesi hem Türk televizyonlarına hem dünya televizyonlarına o gece çok ciddi bir içerik sağladık. Bu yüzden o gecenin kahramanlarını unutturmamak istiyoruz. Dün İstanbul'un manevi merkezlerinde Eyüp Sultan'da 15 Temmuz sergimizi açmıştık. Bugün yine İstanbul'un önemli merkezlerinden birinde Taksim'de bu sergimizi açmış bulunuyoruz. İhlas haber ajansı muhabirlerinin o gece 15 Temmuz gecesi yapmış olduğu özel çalışmaları burada sergiliyoruz. Amacımız o geceyi unutturmak. Milletimizin gerçekleştirdiği o kahramanlığı unutturmamak, gelecek nesillere aktarmak. Taksim bizim için önemli bir mekan buradaki insanlara halkımıza bu sergiyi göstermek istedik ve sergimizi burada açtık” şeklinde konuştu.

“O gece bizim için vatan, millet meselesi vardı"

İhlas Haber Ajansı'nın darbe girişiminde logosuz,ve ücretsiz bir yayın yaptığını belirten Güven, “İhlas Haber Ajansı 15 Temmuz gecesi abonesi olmayan Türk ve dünya medyasına da yayınlarını aştı çünkü orada vatan millet meselesi vardı. İstanbul'da Türkiye'de olan biteni, hainliği hem Türk medyasına hem de dünya medyasına anlatmamız gerekiyordu. Bu yüzden İhlas Haber Ajansı şifrelerini kaldırdı. Logosuz, ücretsiz bir yayına başladı. Hem Türk televizyonları hem de dünya televizyonları ilk andan itibaren, Köprünün kapanmasının hemen ardından İhlas Haber Ajansı'nın yayınlarını almaya başladı. Boğaz köprüsü bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki direnişin kırılmasıyla, biliyorsunuz o görüntüyü de İhlas Haber Ajansı özel olarak tüm dünya televizyonlarına servis yaptı. Burada önemli olan şu, o gece bizim için vatan, millet meselesi vardı. Bu nedenle tüm yayınlarımızı hem Türk medyasına açarak hemde dünya medyasına açarak halkımızın bu kahramanlığına bizde bir katkı sağlamak istedik” diye konuştu.

“İstanbul üzerinde yaklaşık 20 noktada canlı yayın yaptık”

"İstanbul'da yaklaşık 20 noktada canlı yayın yaptık” diyen Güven, ”Hemen darbenin başından itibaren, darbenin her anına şahit olduk. Ben ve ekip arkadaşlarım. Bu yüzdende bu sergide bunu kronolojik olarak görüyoruz. Sergiyi gezen vatandaşlarımız bunu görecekler. Darbe nasıl başladı, nasıl devam etti, nasıl sona erdi an be an bu sergimizde bunu yaşayacaklar” dedi.

Caner Sönmez - Volkan Kayalar