Suriye’nin El Bab bölgesinde yoğunlaşan DEAŞ militanlarına yönelik olarak bir süredir devam eden operasyonlara ait sıcak anlar İhlas Haber Ajansı (İHA) kameraları tarafından görüntülendi. Operasyona katılan askerlerimizin ve muhaliflerin morallerinin çok yüksek olduğu ise kameralara yansıdı. Zırhlı araç ve tam donanımlı askerler tarafından yürütülen operasyonda DEAŞ hedefleri hem havadan hem de karadan imha edildi. Çok titiz bir şekilde yürütülen operasyonda istihbaratı önceden yapılan alanlar havadan bombalanırken, karadaki Özel Görev Kuvvet Gruplarının anlık elde ettiği bilgiler de GPS üzerinden koordinatları belirlenerek hava kuvvetleri ve topçu birliklerine ulaştırıldı.

Gün içinde, karadan ve havadan sürdürülen operasyonda 19 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilirken 3 havan, 3 silahlı araç ve 1 x 57 mm top monteli araç imha edildi. Operasyonda çoğu tuzaklanmış çok sayıda EYP ve mayın ele geçirildi. Qabr El Mukri, Kabasin ve Bazaa çemberinde sıkışan DEAŞ terör örgütüne büyük kayıplar verdirilen operasyonda 340 DEAŞ terör örgütü hedefi yerle bir edildi. Terör örgütü tarafından kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları ise imha edildi.

Bu arada operasyona katılan muhalif birlik komutanlarından Ebu Abdullah operasyonun çok kısa sürede başarıya ulaşacağını hem DEAŞ hem de PYD/PKK’nın bölgeden temizleneceğini söyledi. Operasyonun yapıldığı bölgenin El Bab ile Münbiç’i birbirine bağlayan M4 otoyolunun geçtiği alan olduğunu vurgulayan Ebu Abdullah şöyle konuştu; “ Bugün Tel Mugri ve Zeyran köylerini teslim aldık. El Bab’ın doğu girişi tamamen kontrolümüz altında Bu köyler çok önemliydi. Artık savaş fazla sürmez kısa zamanda bitiririz. El Bab’ı aldıktan sonra DEAŞ’ı yok edeceğiz. PKK/PYD unsurlarını da buradan temizleyeceğiz. Onların hedefi Afrin ve Münbiç bölgelerini birleştirmek. Biz de bunu engellemek için elimizden geleni yapacağız. “