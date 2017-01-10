Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » İHA objektifinden El Bab’tan çok özel görüntüler

İHA objektifinden El Bab’tan çok özel görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde Suriye topraklarında başlatılan Fırat Kalkanı Harekatının 140'ıncı gününde 340 DEAŞ terör örgütü hedefinin vurulduğu ve 19 DEAŞ militanının öldürüldüğü açıklandı.

İHA objektifinden El Babtan çok özel görüntüler
İHA objektifinden El Bab’tan çok özel görüntüler - Foto Galeri

10 Ocak 2017 14:08
İHA objektifinden El Bab’tan çok özel görüntüler - Tıkla İzle

Suriye’nin El Bab bölgesinde yoğunlaşan DEAŞ militanlarına yönelik olarak bir süredir devam eden operasyonlara ait sıcak anlar İhlas Haber Ajansı (İHA) kameraları tarafından görüntülendi. Operasyona katılan askerlerimizin ve muhaliflerin morallerinin çok yüksek olduğu ise kameralara yansıdı. Zırhlı araç ve tam donanımlı askerler tarafından yürütülen operasyonda DEAŞ hedefleri hem havadan hem de karadan imha edildi. Çok titiz bir şekilde yürütülen operasyonda istihbaratı önceden yapılan alanlar havadan bombalanırken, karadaki Özel Görev Kuvvet Gruplarının anlık elde ettiği bilgiler de GPS üzerinden koordinatları belirlenerek hava kuvvetleri ve topçu birliklerine ulaştırıldı.

Gün içinde, karadan ve havadan sürdürülen operasyonda 19 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilirken 3 havan, 3 silahlı araç ve 1 x 57 mm top monteli araç imha edildi. Operasyonda çoğu tuzaklanmış çok sayıda EYP ve mayın ele geçirildi. Qabr El Mukri, Kabasin ve Bazaa çemberinde sıkışan DEAŞ terör örgütüne büyük kayıplar verdirilen operasyonda 340 DEAŞ terör örgütü hedefi yerle bir edildi. Terör örgütü tarafından kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları ise imha edildi.

Bu arada operasyona katılan muhalif birlik komutanlarından Ebu Abdullah operasyonun çok kısa sürede başarıya ulaşacağını hem DEAŞ hem de PYD/PKK’nın bölgeden temizleneceğini söyledi. Operasyonun yapıldığı bölgenin El Bab ile Münbiç’i birbirine bağlayan M4 otoyolunun geçtiği alan olduğunu vurgulayan Ebu Abdullah şöyle konuştu; “ Bugün Tel Mugri ve Zeyran köylerini teslim aldık. El Bab’ın doğu girişi tamamen kontrolümüz altında Bu köyler çok önemliydi. Artık savaş fazla sürmez kısa zamanda bitiririz. El Bab’ı aldıktan sonra DEAŞ’ı yok edeceğiz. PKK/PYD unsurlarını da buradan temizleyeceğiz. Onların hedefi Afrin ve Münbiç bölgelerini birleştirmek. Biz de bunu engellemek için elimizden geleni yapacağız. “ 

Etiketler: DEAŞ, DEAŞ ve PYD/PKK hedefleri, El Bab, Türk Silahlı Kuvvetleri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç