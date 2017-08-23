İHA uçan balon tehlikesine karşı uyarmıştı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan 2 çocuklu Sevinç ailesi, küçük kızları Mira’nın ısrarları üzerine geçen hafta ilk kez uçan balon aldı. Mira evde uçan balonla oynarken balon patladı ve birden alev topuna döndü. Alev topuna dönen uçan balon Mira’nın ellerine ve sol ayağının üstüne yapışarak yaktı. Tanesi 5 liradan satılan uçan balonun normalde helyum gazı ile doldurulurken daha az maliyetli olduğu için balonun içine lavabo açıcı ve yanıcı gazlarının doldurulduğu anlaşıldı. Uçan balonlardaki tehlikeyi ise 4 ay önce Balıkesir'de balon süsleme işi yapan Abdullah Sadıç İHA aracılığı ile duyurmuştu.

Sadıç, Nisan ayında verdiği röportajda, "Helyum gazı ile doldurulan uçan balonların çocuklar için hiçbir zararı yok. Helyum gazı renksiz, kokusuz ve havadan hafif olduğu için balonu rahatlıkla uçurabiliyor. Anne ve babalar, çocuklarının sağlığı açısından uçan balonları güvenilir yerlerden alsınlar ve çocuklarına zarar vermesinler. İçinde helyum gazı olan balonlardan alsınlar. Sokak satıcılarının sattığı uçan balonlar, karpit veya lavabo açıcılar ile doldurulmuş ve tehlikelidir. Çocuklarımıza zarar verebilir ve yakabilir. Yıllar önce yaşadığım bir olay var. Sigara yasağının olmadığı yıllarda bir alışveriş merkezinde seyyar satıcıdan bir genç, kız arkadaşına uçan balon aldı. Kızın erkek arkadaşı şaka yapmak amacıyla uçan balona sigara değdirdi. Patlayan balon kızın kollarını ve vücudunu yaktı. Onun için anne ve babalar çocuklarının sağlığı için uçan balonları güvenilir yerden alsınlar. Balonlara doldurduğumuz helyum gazını Bursa'dan satın alıyoruz. Karpit ve metan gazı ile doldurup satanlar var. Ama bu gaz ile dolan balonlar çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor. Ucuz balonlar muhakkak tehlike oluşturan gazlar ile doldurulmuştur. Vatandaşlar 5 liraya satılan balonları almasınlar. O balonlar yüzde yüz yanıcıdır. Biz 5 liraya balon satamayız. Balonun bize gelişi 5-6 lira. Kar etmek için 7 ile 10 lira arasında satmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Bahadır Demirçeviren