Yalova Termal otelde düzenlenen törende konuşan Bem-Bir-Sen 7 No'lu Şube Başkanı Niyazi Karakoç "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kapsamında düzenledikleri "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri"’ni 15 Temmuz darbe girişiminde basının göstermiş olduğu Milli birlik ve beraberlik duygusu için verildiklerini belirterek ‘siz basın mensupları olarak o gün duyuruyu yapamasaydınız biz bu gün burada olamayacaktık’ dedi. Karakoç, 10 Ocak'ın aynı zamanda sendikalarının da 23. kuruluş yıl dönümü olduğunu belirtti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş'in anısına bir belgesel gösterimi de yapıldı.