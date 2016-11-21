İlk etapta Marmaris’te çekilen 7 dakikalık görüntü, İstanbul merkeze ulaştırıldı. Cumhurbaşkanımız'ın açıklamaları flaş haber olarak, 16 Temmuz 00.44'te yazılı ve fotoğraflı olarak, 00.53'te ise görüntülü olarak abonelerimize servis edildi. Cumhurbaşkanımız'ın 3 dakikalık açıklama kısmı, defalarca İHA'nın ana yayın frekansından dünya kamuoyuna duyurulmaya devam edildi. Sosyal medya üzerinden yayın yapan bir kişinin İHA'nın yayın yapmadığı iddiaları tamamen çarpıtmadır.

İhlas Haber Ajansı, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz günü başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bütün yurtta, ekiplerinin tamamı ile sahada çalışma yapan ajans oldu. Kalkışma sırasında İHA ilk andan itibaren hiçbir aksama göstermeden servisine devam etti. Özel tedbirler alarak, çalışmalarını ve yayınlarını zaman zaman sokaktan yürüten İHA, o gece hem ulusal hem de dünya TV'lerine yayınlarına devam etti.

15 Temmuz gecesinde akıllarda kalan, tankın önüne yatan cesur yüreklerin, havalimanını teslim alan halkın, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Genelkurmay önündeki unutulmaz görüntülerin tamamı İHA’ya aittir.

İhlas Haber Ajansı o gece milletin tarafında olarak, hiçbir hayati ve ticari kaygı gözetmeden, bütün yayın kuruluşlarına çektiği görüntüleri, ücretsiz olarak da servis ederek tarihi bir hizmete imza attı.

Üsküdar'da, Çengelköy'de mahallede dolaşan darbeci askerlerin halk tarafından teslim alınma görüntüleri İHA ana yayından saat 01.00'de yayınlandı.

Ayrıca Bayrampaşa'da, çevik kuvvet ekiplerine darbeci askerlerin teslim olma görüntüleri İHA ana yayından saat 01.20’de servis edildi. Taksim meydanında darbeci askerlerin teslim olma görüntüleri saat 04’de ana yayından dünya kamuoyu ile paylaşıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kalkışmacı askerlerin halkımız tarafından teslim alınması görüntüleri ile de dünyaya Türk milletinin zaferini duyurma imkanı yine İHA’ya nasip oldu. Bu görüntüler hem Türkiye de hem de dünya televizyonlarında flash haber olarak yayınlandı. Bu görüntüler ile darbeye teşebbüs edenlerin kötü emelleri son buldu.

Bütün özel televizyonların dakika dakika görüntülerini kullandığı İHA’nın, 15 Temmuz'da tam kadro 24 saat aralıksız sahada olan ve kurşunların altında vazife yapan arkadaşlarımızın, çatışma yaşanan geceye ait bir çok farklı noktadan yaptıkları haber faaliyetleri, çekilen görüntü ve fotoğraflar tüm TV'lerde ve gazetelerde her gün kullanılmaktadır.

Kısa bir özetini iha.com.tr'de halen servis ettiğimiz bu görüntüler, İHA'nın hangi şartlar altında nasıl bir çalışma sergilediğini de göstermektedir. Sadece vatan meselesi olarak değerlendirip, ölüm tehlikesi altında yaptığımız bu çalışmalara karşılık, muğlak ifadeler ile itham altında bırakılmayı ahlaki ve vicdani bulmadığımız gibi, bunu şirketimize ve personelimize yapılan büyük bir haksızlık olarak değerlendiriyoruz.

Yapılan itham ve ilzamları kökten reddettiğimizi kamuoyunun dikkatine arz ederiz

