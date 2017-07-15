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İHA’dan ‘15 Temmuz’a tanıklık’ sergisi

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflar, Batman’da sergilendi. Sergiye, Batmanlılar yoğun ilgi gösterdi.

İHAdan 15 Temmuza tanıklık sergisi

15 Temmuz 2017 19:54

İHA objektiflerine 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananların yansıdığı fotoğraf kareleri Batman’da sergilendi. Batman Belediyesi Kültür Sanat Merkezi düzenlenen serginin açılışına, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdülkerim Kantarcıoğlu, Kızılay Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşan Vali Deniz, Çanakkale’de milleti dize getiremeyenlerin, bu terör örgütünü kurarak, dize getirmeye çalıştıklarını ancak başaramadıklarını ve başaramayacaklarını vurgulayarak, “Bunların saldırılarına karşı imanlı yürekler vardı. ‘Vatan sevgisi imandandır’ diyen bir milletin fertleriyiz. Şükretmemiz lazım. Şükürler olsun Rabbimize. Bugün de İHA’nın Türkiye genelinde açtığı sergilerden birini gezdik, duygulandık. O yürekli insanlarımızın, tankın altına yatan, tanka göğüs geren bir milletin ferdi olmak mutluluk vericidir” dedi.

Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy ise milletin birbirine sarılmasıyla kimsenin gücünün Türkiye’yi bölmeye yetmeyeceğini anlatarak, “Biz geleceğimizi ortak paydada gördükçe bize kimsenin gücü yetmeyecektir. Tabii bu eylemden çıkarmamız gereken dersler var. 15 Temmuz’u anlamak için resmi geniş görmek lazım. Dünyada neler olup bittiğini gözden geçirmek lazım. Buradaki mesele bir avuç hainin yaptığı bir iş değil. Uluslar arası ortakları olan bir oluşumun Türkiye’deki izdüşümüdür. Suriye’deki gibi dünyanın diğer zengin kaynakları olan ama fakirlik içinde yaşayan mağdur edilen ülkelerin yaşadıklarından ayrı değerlendiremezsiniz. Bugün şehitlerimiz ve gazilerimiz için üzülüyorum ama yeni bir kurtuluş savaş vermenin de sonsuz gururunu yaşıyorum” diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, 3 gün boyunca gezilebilecek.

Osman Arslan - Sevban Sevkal


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