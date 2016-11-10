İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a nezaket ziyaretinde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki binasında gerçekleşen ziyarete İHA Haber Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İHA İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, İHA Pazarlama Koordinatörü Burak Varlık da eşlik etti.

Arvas, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı İstanbul polisinin gösterdiği kahramanlıktan dolayı Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a tebrik ve teşekkürlerini iletti. Hamit Arvas, o gece İhlas Haber Ajansı’nın yaptığı yayınlarla ilgili bilgi verip, İHA’nın 15 Temmuz gecesine ait görüntülerinden oluşan belgeseli İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a takdim etti.

Emniyet Müdürü Çalışkan da, İHA'nın 15 Temmuz gecesi güzel bir çalışma örneği sergilediğini belirterek, "Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki askerlerin teslim alınma anına ilişkin görüntüleriniz o geceye damgasını vurdu. Simge haline geldi. İHA memleket ve milletimiz için güzel hizmetlere imza atıyor" dedi.

