Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İHA'dan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a ziyaret

İHA'dan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ı ziyaret edip, 15 Temmuz'da başarılı çalışmalarından dolayı polis teşkilatını tebrik etti. Arvas, İHA’nın o gece yaptığı yayınlarla ilgili Emniyet Müdürü Çalışkan’a bilgi de verdi.

İHAdan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkana ziyaret

10 Kasım 2016 16:26

İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a nezaket ziyaretinde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki binasında gerçekleşen ziyarete İHA Haber Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İHA İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, İHA Pazarlama Koordinatörü Burak Varlık da eşlik etti.

Arvas, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı İstanbul polisinin gösterdiği kahramanlıktan dolayı Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a tebrik ve teşekkürlerini iletti. Hamit Arvas, o gece İhlas Haber Ajansı’nın yaptığı yayınlarla ilgili bilgi verip, İHA’nın 15 Temmuz gecesine ait görüntülerinden oluşan belgeseli İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a takdim etti.

Emniyet Müdürü Çalışkan da, İHA'nın 15 Temmuz gecesi güzel bir çalışma örneği sergilediğini belirterek, "Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki askerlerin teslim alınma anına ilişkin görüntüleriniz o geceye damgasını vurdu. Simge haline geldi. İHA memleket ve milletimiz için güzel hizmetlere imza atıyor" dedi.
 

Etiketler: Hamit Arvas, İhlas Haber Ajansı, mustafa çalışkan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!