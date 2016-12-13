Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Diyarbakır’da düşen uçağımızla ilgili Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanının bildirisi, tarafımızdan ‘maksadını aşan, acele yazılmış bir metin’ olarak değerlendirilmektedir. Haberin detayı incelendiğinde uçağımızın düştüğü doğrudur. Uçağın pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu ve çok şükür, sağlık durumunun iyi olduğu da doğrudur. Yanlış olan, pilotun bayan olduğu bilgisidir. Bu yanlış sebebiyle bayan pilotumuzdan özür dileriz. Bu haberdeki hatayı baz alarak, kurumumuzun bu konularda hassasiyet göstermemekle ve sorumsuzlukla suçlanması, bizim açımızdan kabullenebileceğimiz bir itham değildir. Bizler her kademedeki arkadaşlarımızla vatan ve millet söz konusu olduğunda her şeyi bir kenara bırakacak inanç ve düşüncede olan insanlarız. Aynı hatayı bizden 47 dakika önce Habertürk TV, haberturk.com.tr ve sabah.com.tr de yaptığı halde, isim belirterek İhlas Haber Ajansını itham ederek yapılan bu açıklamayı iyi niyet ve düşünce ile bağdaştıramadığımızı milletimize duyururuz.”

