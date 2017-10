İhaleye çıkan at ve köpek satıldı

Denizli’de FETÖ/PDY soruşturmasında, OHAL kapsamında kapatılan Nörobilim Tıp Merkezi’nde el konulan tıp merkezine ait, 'Haflinger' cinsi 19 yaşındaki 1 at ile 'Golden Retriever' cinsi eğitimli 1 köpek ihale ile satıldı. Denizli Defterdarlık Müdürlüğü'nde ikinci kez ihaleye çıkan hayvanların emanet olarak bulunduğu Denizli At Çiftliği Kulübü'nün sahibi Tamer Tekin, at ve köpeğin yeni sahibi oldu. At ve köpek için 840 lira olarak açılan ihalede, fiyat bin 550 liraya kadar çıktı. Denizli At Çiftliği Kulübü Sahibi Tamir Tekin, atı zihinsel engelli bir çocuğa hediye etmek için aldığını söyledi.