İHA’nın ‘15 Temmuz Destanı’ fotoğraf sergisi Amasya’da açıldı

Bimarhane’de düzenlenen ‘15 Temmuz Destanı' adlı serginin açılışını Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, eski AK Parti Milletvekili Dr. Avni Erdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, 15 Temmuz şehidi Ahmet Özsoy’un ağabeyi Mehmet Özsoy ile İHA Amasya Muhabiri Murat Çelik yaptı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Necmettin Topsakal ve çok sayıda davetli, sergide İHA muhabirleri ile Amasya Belediyesi tarafından görüntülenen fotoğrafları incelediler.

Fotoğraflar için İHA yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür eden Vali Varol, “Fotoğraflar aslında hatırlamak istemediğimiz ama bir yandan da milletimizin yazdığı o kahramanlık destanı vesilesiyle de bizi gururlandıran o anlara geri götürdü” dedi.

15 Temmuz’un insanlık tarihinin gördüğü en büyük ihanetlerden birisi olduğunu belirten Varol, "Milletimiz çok büyük bir komployla karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz ruhunu unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. Bu ruhu milletimizin içerisinde ebediyen yaşatmamız gerekiyor. 15 Temmuz'un ruhunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü bu ruh bize gösterdi ki bizim toplumumuz özgürlüklerini vatanını milletini inancını tehlike altında görürse bir araya gelip hiçbir kuvvetin durduramayacağını dünyaya milletimiz ispatlamıştır. Ayrıca dünya tarihinde böyle toplumsal bir hareketin örneği yoktur. Tarihe geçecek bir yaklaşım sergilenmiştir. Böyle etkinliklerle yapmaya çalıştığımız; bunun anısını sıcak tutmak, bu ruhu unutmamak, dayanışmayı sıkı tutmak, dosta ve düşmana karşı milletimizin tehdit altına alınamayacağını göstermektir” diye konuştu.

15 Temmuz destanının tarihe altın harflerle yazıldığını vurgulayan Başkan Özdemir de, “Gençlerimiz bu fotoğraf sergisindeki yaşanan o acı ve ihanet anlarını lanetle anarak milletin birliğine, beraberliğine, demokrasisine sahip çıkacağız” diye konuştu.

Murat Çelik A.