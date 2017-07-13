İHA’nın ’15 Temmuz Destanı’ fotoğraf sergisi Denizli’de açıldı

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde, İHA tarafından çekilen tarihi fotoğraflardan oluşan sergisi Merkezefendi Belediyesinin iş birliği ile açıldı. Hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansının tarihe tanıklık eden karelerine, Merkezefendi Belediyesi önündeki alanda vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Üç gün sürecek serginin açılışına Denizli Valisi Hasan Karahan, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İHA Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser, Merkezefendi Belediyesi daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Daha sonra AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da sergiyi gezerek, o gece yaşananlarla ilgili İHA Bölge Müdürü Cafer Eser’den bilgi aldı.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Serginin çok güzel ve canlı olduğunu belirten Denizli Valisi Hasan Karahan, "Asla unutamayacağımız o gecenin yine fotoğraflarla canlandırıldı. Tekrar gözlerimizde canlandırıldı. Fotoğraflarda da görüldüğü gibi milletimiz tanklara, çıplak bedenleriyle, terlikleriyle, tişörtleriyle fırladılar, pijamalarıyla evlerinden fırlayarak durdurdular. Milli iradenin üstünde başka bir irade tanımadıklarını, bütün aleme haykırdılar. 15 Temmuz bu milletin derin hafızasında yerini aldı, unutulmayacak. 15 Temmuz’u gelecek nesillere aktaracağız ki ülkede bir daha ikinci bir kalkışmaya kalkılmasın. Emeği geçenlere teşekkür ederim, canlı, çok güzel bir sergi olmuş" dedi.

"Bu gayretlerinden dolayı İHA'ya teşekkür ediyorum"

Bu özel fotoğrafların belediye önünde sergileme gayretlerinden dolayı İhlas Haber Ajansına teşekkür eden Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu "Sergimizi Valimiz Hasan Karahan ve Tugay Komutanımızın katılımıyla açılışını gerçekleştirdik. 15 Temmuz’un birinci yıl dönümündeyiz. Bu fotoğraflarda da gördüğümüz gibi milli iradeye, demokrasiye, vatana, millete nasıl sahip çıktıklarını inşallah tazelemiş olacağız. Ben emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu demokrasi tarihinin kayda geçirilmiş halini görüyoruz. Ben tüm vatandaşları İhlas Haber Ajansının Merkezefendi Belediyesinin önündeki fotoğraf sergisine davet ediyorum" diye konuştu.

Açıklamaların ardından protokol üyeleri sergi alanından ayrılırken, vatandaşlar sergiyi gezmeye devam etti. Daha sonra İHA Bölge Müdürü Cafer Eser, sergiye gelen AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı, sergi alanında gezdirerek o gece yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

Medeni Topaloğlu