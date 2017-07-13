İHA’nın 15 Temmuz fotoğraf sergisine Manisa’da yoğun ilgi

Hain kalkışma sırasında İHA muhabirlerinin hayatlarını hiçe sayarak çektiği fotoğraflar, o gecenin unutulmaması ve benzeri bir ihanet girişiminin bir daha yaşanmaması için “Oradaydık, Unutmadık, Unutturmayacağız” başlığı altında Türkiye’nin dört bir yanında sergilenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Manisa’da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürütme Kurulu ve İHA işbirliğiyle Kültür Merkezi Lale Salonu Fuaye Alanı’nda açılan sergiye, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Serginin açılış kurdelesi, Manisa protokol üyeleri tarafından kesildi. İHA tarafından çekilen 64 kare fotoğrafın yer aldığı sergide protokol üyeleri, tüm fotoğrafları yakından inceledi. İhlas Haber Ajansı İzmir Bölge Müdürü Özcan Aydın da fotoğraflar hakkında sergiye katılanlara bilgi verdi. Hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı’nın fotoğraflarını inceleyen vatandaşlar, o kara geceyi adeta tekrar yaşadı. Özellikle hain darbe girişimi gecesi İHA Foto Muhabiri İsmail Coşkun’un çektiği, Atatürk Havalimanı önündeki tankları, paletlerinin altına yatarak durduran 15 Temmuz gazisi Metin Doğan’ın yer aldığı fotoğraf, büyük ilgi gördü. Açılış sonrası konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, “Millet belki sesini, sözünü, kelimelere cümlelere dökerek, bu tür ekranlar marifetiyle ifade edebilme kabiliyetine bizler kadar sahip değil ama millet etkili sesini tam da gerektiği zamanda, gerektiği ölçüde 15 Temmuz gecesi ve devam eden günlerde en etkili şekilde Türk tarihine damga vuracak ve dünya tarihine damga vuracak şekilde sundu. Demokrasi nöbetlerinin tutulduğu 15 Temmuz gecesi de bu hatırayı canlandıracağımız ve 10 binlerle dolduracağımız Cumhuriyet Meydanımızın hemen girişindeki Manisa Büyükşehir Belediyesimize ait Fatih Sergi Salonumuzda daha genişletilmiş formuyla sergimizi tekrarlayacağız" dedi.

Bu ülkenin darbelerden çok çektiğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise "Ne çektiysek bu darbelerden çektik. Allah darbe teşebbüslerini bundan sonraki süreçte ülkemize yaşatmasın diyorum. O gece şehit olan 249 vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Bu tür kötü hadiselerin ülkemizde bir kere daha yaşanmaması için her türlü tedbirlerin bundan sonraki süreçte alınacağına inancım sonsuz" diye konuştu.

Sergideki fotoğrafları görünce o geceye tekrar gittiklerini aktaran AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise konuşmasına şöyle devam etti: “Hepimiz üzülüyoruz, şehitlerimize, gazilerimize üzülüyoruz, yaralı insanlarımıza üzülüyoruz. Ama şehitlerimiz gıpta edilesi bir makama erişti inşallah. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür. Devletimiz büyük bir millettir. 15 Temmuz’da bunu bir kez daha ispatlamıştır. Toplum olarak, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe dahili ve harici bedbahtlara her zaman göğüs gererek, bertaraf edeceğiz. Ben böylesi bir sergide İhlas Haber Ajansına, belediyemize, valiliğimize teşekkür ediyorum"

İhlas Haber Ajansına sergiye olan katkısından dolayı teşekkür eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Söz konusu vatan olduğunda farklı partilere mensup olanlarıyla birlikte, farklılıklarını bir kenara bırakarak, hayatı pahasına çelikten tankların önüne gövdeleriyle yatarak, uçakları levyeyle düşürmeye çalışarak, bu alçak girişimi durdurmuştur. Bundan sonra da durduracağı Türkiye düşmanlarına bir mesaj olarak buradan iletilmelidir” ifadelerini kullandı.

Sergiyi inceleyen vatandaşlardan Fikri Bitlisli, tankın altına yatan 15 Temmuz gazisi Metin Doğan’ın fotoğrafı hakkında “Hakikaten şaşılacak bir durum. Büyük bir cesaret. Beni çok etkileyen bir fotoğraf" dedi.

Vatandaşlardan Eyüp Saraçoğlu ise yine aynı fotoğrafla ilgili olarak, "Bu Allah'a olan inancın ve imanın göstergesi. Büyük cesaret. Bu gibi arkadaşlar cesaret göstermeselerdi bugün Türkiye bir Suriye olurdu. Arkadaşlara ne kadar dua etsek azıdır. Allah razı olsun" diye konuştu.

Sergi açılışına, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanvekili Şule Uygur, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ