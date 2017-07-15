İHA’nın 15 Temmuz fotoğraf sergisine yoğun ilgi

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi işbirliği ile Trabzon Bulvarı valilik binası önünde açılan fotoğraf sergisini ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aslan Deveboynu ve vatandaşlar İhlas Haber Ajansı’nı çalışmalarından dolayı kutladı.

İHA 15 Temmuz fotoğraf sergisini ziyareti sırasında açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “İnşallah bu 15 Temmuz’un derinliğine bir sonraki nesle uzun yıllar organizasyonlar yapılacak ve bundan sonrada inşallah yapılacak. İşte bunlardan bir tanesi de İhlas Haber Ajansı’nın 15 Temmuz kalkışma gecesinde İstanbul’daki ve Ankara’daki yurdun çeşitli yerlerinde kalkışma esnasındaki fotoğraflar. Bunları şimdi bir inceleme fırsatı bulduk ve tekrar bir yıl öncesine gittik. Şuanda bizim hafızalarımız tekrar tazelendi, yani neredeyse bir yıl önceki 15 Temmuz standartlarına geldi. Dolaysıyla bunu unutturmamamız lazım. Fotoğraf sergisini organize ettiği için de İhlas Haber Ajansına teşekkür ediyoruz. Umarım bu fotoğraflar hemşehrilerimizin 15 Temmuz bilincini muhafaza etmelerini unutmamalarına vesile olur” diye konuştu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek ise: “İhlas Haber Ajansı'mız başta olmak üzere Batuhan bey Cumhurbaşkanımıza bağlanarak bu kalkışmanın önlenmesinde, tekrar millet iradesinin egemen olmasında büyük bir fonksiyon üstlendiği için çok teşekkür ederiz” dedi.

Fotoğraf sergisinde yer alan karelerini cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar ise, İhlas Haber Ajansı yöneticilerini ve çalışanlarını 15 Temmuz’da sergilediği dik duruşundan dolayı kutladı.

Halil Koyun - Muhammet Özer



