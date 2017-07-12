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İHA’nın 15 Temmuz fotoğrafları Bismil’de sergilendi

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin, 15 Temmuz hain darbe girişi sırasında çektikleri fotoğraflar, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde sergilendi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, İHA’ya teşekkür etti.

İHAnın 15 Temmuz fotoğrafları Bismilde sergilendi

12 Temmuz 2017 10:25

İHA muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çektikleri fotoğraflar, Bismil ilçesinde sergilendi. Sanat Sokağı’ndaki serginin açılışına, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Şerif Araz, İlçe Tarım Müdürü Remzi Çekiç, Belediye Meclis Üyesi Mahmut Vural, Avukat Zeki Kartal, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serginin açılışını Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Gülenç yaptı. Daha sonra sergiyi gezen Gülenç, fotoğraflardan çok etkilendiğini belirterek, İHA’ya bu çalışmasından dolayı teşekkür ettiklerini belirtti. 

Sergi, 6 gün boyunca gezilebilecek.  

Hasan Gündüz


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