İHA’nın 15 Temmuz sergi açıklaması

Açıklamada, “İHA, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen, devlete sızmış Haşhaşi zihniyetli teröristlerinin kendi halkına karşı acımasızca saldırmasını, masum insanlarımıza yönelik olarak yaptığı dünyanın en aşağılık ve menfur taarruzunu, başından itibaren muhabir ve kameramanları ile takip ederek Türk ve Dünya kamuoyuna duyurmuş ve yapılmak istenen dezenformasyonun önüne geçilmesinde ciddi katkı sağlamıştır” ifadesi kullanıldı.

Darbecilerin devlet televizyonunu işgal edip darbe bildirisi okudukları dönemde, İhlas Medya kuruluşları olan TGRT ve İHA’nın da başını çektiği özel TV ve ajanslar halkın sesine tercüman olarak doğru bilgi, fotoğraf ve görüntüleri kamuoyuna duyurduğu kaydedilerek, “Yapılan bu doğru bilgilendirme ile Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın yaptıkları çağrıların kamuoyuna iletilmesi, bu çağrılara tercüman olmasının neticesinde, halkımız; vatanına, milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkıp, canları pahasına darbecileri durdurmuştur. Ruhunu, aklını, vicdanını, vatanını ve imanını 1 dolara satmış bu mankurtlaştırılmış güruhun aşağılık saldırısı püskürtülerek darbenin akamete uğraması sağlanmıştır” denildi. Açıklamaya şöyle devam edildi: “O gece canlarını hiçe sayarak sokağa çıkanların arasında yer alan bizim muhabir ve kameraman arkadaşlarımız sabaha kadar aralıksız çalışmış ve çektiği görüntüleri Türk ve Dünya medyasına servis etmiştir, darbe gecesi TV’lerde yayınlanan görüntülerin büyük çoğunluğu İHA tarafından çekilip servis edilmiştir. İhlas Haber Ajansı olarak o gece hem Türk medyasına hem Dünya medyasına çok ciddi bir içerik sağladık. İHA görüntüleri o gece en fazla yayınlanan görüntüler arasında oldu.”

“İstanbul’daki askeri hareketliliği ilk duyuran haber ajansı olan İhlas Haber Ajansı, yine ümitlerin azalmaya başladığı bir anda Üsküdar’daki teslim olan darbeci teröristlerin görüntülerini ilk defa özel olarak geçerek Türk medyasına adeta umut aşılamıştır. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte bir türlü pes etmeyen köprüdeki darbeci teröristlerin teslim olma anını özel olarak görüntüleyerek Türk ve Dünya medyasına aktarmış ve darbeci hainlerin son umutlarını da kırarak ülkemize ve vatandaşlarımıza daha fazla zarar vermesinin önüne geçmiştir” vurgusu yapılarak İHA’nın Türkiye genelinde açtığı 'Oradaydık, unutmadık ve unutturmadık' temalı sergiler hakkında şu ifadeler kullanıldı: “Bu sergiler ülkemizin genelinde 55 noktada açılmıştır. Amacımız o meşum gece nelerin yaşandığını kamuoyumuza ifade etmek ve hafızalarda yer alan unutulmaz anları vurgulamaktır. Sergi açılan yerlerde aldığımız olumlu yansımalar bu serginin ne büyük bir ihtiyacı karşıladığını bizlere ifade etmektedir. Birçok haber organından daha önce harekete geçmiş ve kısa sürede İstanbul ve Türkiye’nin önemli yerlerinden canlı yayın yapabilir hale gelmiş bir haber ajansının resimlerinin sergilenmesini eleştirmeyi anlamak mümkün değil. Dünyanın en etkili ajanslarından biri olan İHA’nın reklama ihtiyacı yoktur. İHA’ya saldırarak siyasi rant devşirmeye çalışanlara verilecek cevabımız sadece başka kapıya demek olacaktır.”

İhlas Haber Ajansı’nı art niyetli ve maksatlı tenkitlerin yıldıramayacağı kaydedilerek, şunlar aktarıldı: “Bu terör örgütünün siyasete de sızmış kripto uzantılarının verilen bu emeği lekelemeye çalışmalarını milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Tankların önünden korkak fareler gibi kaçıp saklananların, milletiyle beraber sokağa çıkıp ölüm kusan silahlara rağmen korkmadan gazetecilik mesleğini icra edenleri anlamalarını elbette beklemiyoruz. 15 Temmuz gecesi bu hizmetleri yapan bir kurumun fotoğraf sergisini eleştirmek farklı bahanelerle hedefe oturtmaya çalışmak ancak gizli darbecilikle veya gizli darbe sevicilikle açıklanabilir. Art niyetli ve maksatlı tenkitlerin bizlere bu sergileri açmakla ne kadar doğru hareket etmiş olduğumuzu ispatlamasından daha güzel bir açıklaması olamaz. Biz hizmete devam edeceğiz ve milletimizin kervanı yürüyecektir. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

