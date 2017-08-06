İHA’nın haberi ABD’den ses getirdi

Geçtiğimiz yıl Vatan Şairi Namık Kemal’in hatıralarını yaşatmak adına Tekirdağ’da bulunan ‘Namık Kemal Evi’nin sorumlusu Sezai Kurt, İHA’ya özel konuşarak Namık Kemal'in yurt içinde ve yurt dışında yaşayan torunlarına seslenip imkanlar dahilinde onlarla tanışmak istediklerini ve onları Tekirdağ’da ağırlamak istediklerini belirtmişti. Yapılan haberin ardından Müze Sorumlusu ve Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, Namık Kemal’in Amerika’daki torunu Tayfun Menemencioğlu’nun kendisine ulaşarak dedesinin evini ziyaret etmek istediğini söyleyerek, “Bunun yanı sıra, Namık Kemal’in soyundan gelen bir arkadaşımız daha geldi Namık Kemal’in evini ziyaret etti” dedi.

“Yaptığınız haber ses getirdi”



Sezai Kurt İHA’ya yaptığı açıklamada, ”Geçen yıl yaptığımız röportajda bir sorunuz olmuştu. ‘Namık Kemal’in ailesi ne durumda’ ‘Size geliyorlar mı’, ‘Evinize sahip çıkıyorlar mı’ evet bunu ben burada söylemek zorundayım. Yaptığınız haber ses getirdi. Bunun üzerine Amerika’dan Tayfun Menemencioğlu isminde bir zat, dışişleri mensubu emekli ve büyükelçi, beni bizzat aradılar. Kendisiyle hasbihalde bulunduk. Kendisi şu sıralar Amerika’dan gelip dedesinin evini ziyaret edecekler” diye konuştu.

Dedesinin evine destek olacak



Namık Kemal’in Türkiye’de bulunan torunlarından bir tanesinin Tekirdağ’a geldiğini de ifade eden Kurt, “Yine geçen hafta Namık Kemal’in torunlarından bir öğretim üyesi arkadaşımız Necmiye Hanım, Namık Kemal’inde soyundan gelen bir arkadaşımız geldi Namık Kemal’in evini ziyaret etti. Kendileri ile tanıştık. Bundan böyle eve hem destek olacaklarını hem de geleceklerini söylediler. Bu arada ben Namık Kemal severlere şu müjdeyi vermek istiyorum. İnşallah bu sene Namık Kemal haftasında Namık Kemal’in bizzat kullanmış olduğu 3-4 parça eşya da aralık ayında evimizde sergilenecek” ifadelerini kullandı.

İHA’ya teşekkür etti



İHA’ya ve muhabirlerine teşekkür eden Sezai Kurt, “Geçen yıl buraya gelen İhlas Haber Ajansı'ndan iki muhabir arkadaşımıza teşekkür ederim. İhlas Haber Ajansı’na şunu söylemek isterim. Bizim sesimiz duyurdular. Namık Kemal Evi’nin sesini duyurdular. Yani torunlarından hiç kimseyle hiçbir şekilde ilişki ve iletişim kuramadığımızın üzüntülerini İhlas Haber Ajansı aracılığı ile kamuoyuna bildirdik. İhlas Haber Ajansı büyük bir ajans, müteşekkirim. Bu konudaki uyarıcı görevini yaptı. Bu vesile ile bu iki toruna ulaşmış olduk. Geçen yıl yaptığınız ‘Vatan Şairi Namık Kemal’in torunların çağrı’ haberinin ardından bu iki torun ortaya çıktı. Bu konuda çok teşekkür ederim İhlas Haber Ajansına başarılar diliyorum” diyerek konuşmalarını noktaladı.

Halil Dağ