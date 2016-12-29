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İHA’nın haberi ses getirdi! 3 kardeşe devlet sahip çıktı...

Mardin’de karaciğer hastası 3 kardeşe devlet sahip çıkarak, çocukların bakımı için aileye maaş bağladı.

İHAnın haberi ses getirdi! 3 kardeşe devlet sahip çıktı...

29 Aralık 2016 14:13

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA), yaklaşık 2 ay önce, Mardin’de yaşayan karaciğer hastası 3 kardeşin dramını konu aldığı haberi ses getirdi. Haber sayesinde karaciğer hastası Mehmet (2,5), Mustafa (6) ve Aziz’in (11) anneleri Ayşe Serinken’in yardım çığlığını duyan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bengi Hüsnü Efetürk, devletin tüm imkanlarını seferber ederek, çocukların tedavi masraflarını ve ailenin ihtiyaçlarını karşıladı. Aileye, çocukların bakımı için maaş da bağlandı.

“Devletimize teşekkür ediyorum”
Anne Serinken, çok mutlu olduklarını belirterek, “Sağ olsun devlet çocuklarıma sahip çıktı. Çocuklarım karaciğer rahatsızlıkları vardı. Hastalıklarına teşhis konulamıyordu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri evimize gelerek çocuklarımı hastaneye kaldırdı. Bize yardım ettiler. Çocuklarıma bakmak için maaş bağlandı. Bunun için devletime ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bizi şu anda tam teşekküllü Diyarbakır Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Çocuklarımın tedavisi orada devam edecek” dedi.
Aziz Serinken de devletin kendilerine sahip çıktığını anlatarak, “Kardeşlerimle birlikte tedavimiz başladı. Okulumuzdan biraz geri kaldık. Ama çalışmaya devam ediyorum. Sağ olsunlar ağabeyler bize yardım ettiler. Bizi Diyarbakır’a sevk ettiler. İnşallah karaciğerlerimiz neden büyüdüğüne teşhis koyarlar. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Elimizden geleni yapacağız”
Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Bengin Hüsnü Efetürk ise şunları kaydetti:
“İlimizde yardıma muhtaç ve tedavi edilmeye muhtaç ailelerimize her zaman destek çıktığımız gibi bu ailemize de gereken işlemleri yaptık. Mağduriyetlerini giderdik, devletimizin bize tanıdığı imkanlar ile bu konuda hassas davranmakla ile beraber elimizden geleni yapacağız.”  

Neriman Çelebi


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