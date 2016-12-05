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İHA'nın haberi ses getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Piyalepaşa Bulvarı üzerinde, bir tarafında engelli rampası diğer tarafında ise sadece merdiven bulunan sözde "engelli" üst geçidini,yapılan haberler üzerine yıllar sonra düzenlemeye karar verdi.

İHAnın haberi ses getirdi

05 Aralık 2016 11:15
İHA'nın haberi ses getirdi - Tıkla İzle

 Vatandaşların tüm şikayetlerine rağmen üst geçidi engelliler için düzenlemeyen İBB, İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine yıllar sonra üst geçide astığı pankartla üst geçidin yenileceğini açıkladı. Vatandaş ise duruma tepki göstererek," Belediye bu zamana kadar nerelerdeydi" diye sordu. 

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde İBB tarafından yıllar önce engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için yapılan üst geçit, yapılan yolla birlikte bir tarafında bulunan engelli rampası yıkılmıştı. Yıllardır bu şekilde engellilere çözüm değil sorun olan üst geçit haberin medyada yer alması sonrasında tekrar düzenleniyor. Bir ayağında engelli rampası diğer ayağında ise sadece merdiven bulunan üst geçidi düzenlemek için yıllar sonra harekete geçilmesi akıllarda “neden şimdi?” sorusunu bıraktı. Üstgeçidin her iki tarafına İBB tarafından asılan “Bu yaya üst geçidi engelli ulaşımına uygun olarak yenilenmektedir” pankartı ile belediye yıllardır süregelen hatasını düzelteceğini açıkladı. Üst geçidin yapılacağına ilişkin pankartı gören vatandaşlar şimdi de, yıllar önce yapılması gereken üst geçidin bir an önce planlanıp düzeltilmesini istiyor. Her defasında duruma isyan eden, merdivenlerden insanların yardımıyla inen engelli vatandaşlar için üst geçidin düzenlenmesiyle bu eziyet son bulacak.

“Belediyemiz belediye değil ki hep aynı”

Üst geçidi her gün kullanan Leyla Kaya, “10 yıldır bu üst geçit böyle, bir engelli gelse oradan çıksa buradan aşağıya inemiyor. Yani bir vicdanlı bir vatandaş olursa tutup indiriyor. İndirmezse geri dönüp aşağıdaki yoldan tekrar yoluna devam ediyor. Yani belediyemiz belediye değil ki, kim gelirse gelsin aynısını yapıyor. Şimdi yapılacağına dair bir söylenti var ama bilemiyoruz. Pankart da asıldı ama inşallah yapılır” dedi.

“Üst geçidin üzerine çok düşülünce yetkililer ilgilenmeye başladı”

Mahalle esnaflık yapan İsmail Poyraz ise, “Bu üst geçide engelli arkadaşlarımız geliyor ve çıkamıyorlar. Son 4-5 yıldır ilgilenilmesi nedeniyle şuan yenileceğine dair pankart asılmış. En kısa zamanda yapılacağını sanıyorum. Neden şimdi dersek, son yıllarda üzerine çok düşülmeye başlandı. Ondan dolayı ilgilenenler bastırıldı. Bu zamana kadar ilgilenen olmadı inşallah yapılacak” ifadelerini kullandı. 

Doğan Can Cesur
İSTANBUL


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