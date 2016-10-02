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İHA’nın haberi yetkilileri harekete geçirdi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tarihi On Gözlü Köprü’de yaşanan balık ölümlerinin İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından haber yapılmasının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeden alınan numuneler Elazığ’a gönderildi.

İHAnın haberi yetkilileri harekete geçirdi

02 Ekim 2016 15:09

Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'nün altından geçen Dicle Nehri'nde gerçekleşen toplu balık ölümleri haberinin ardından İl Gıda Tarım ve Hayvancılık ekipleri harekete geçti. İl Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi teknik ekipleri kirliliğe dair bulgunun varlığını araştırmak üzere söz konusu bölgeye gidip çeşitli noktalardan su ve balık numunesi aldı. Numuneler analiz edilmek üzere Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu ve Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.

Öte yandan bölgede daha önce yaşanan balık ölümleriyle ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde daha önceden yaşanan balık ölümlerinde müdürlüğümüzce alınan su ve balık numunelerinden laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Söz konusu ölümlerin sıcaklığın artması, su miktarının ve oksijenin azalması gibi olumsuz koşullardan kaynaklandığı tespit edilmiştir” denildi.

Emrah Kızıl

 

Etiketler: diyarbakır


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