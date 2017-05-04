İHA’nın haberinden sonra Afgan kız tedavi için hastaneye götürüldü

İhlas Haber Ajansı’nın 8 Nisan 2017 tarihinde “Dört Kardeş Tedavi Olmazsa Yürüyemeyecek” haberinin ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın talimatları ile Afgan ailenin dört çocuğu için de Sağlık İl Müdürlüğü harekete geçti. Afgan ailenin en büyük çocuğu olan 16 yaşındaki Sıddıgeh Khalili bugün tedavisi için ambulansla Ankara’ya götürüldü. Sabahın erken saatlerinde babası ile birlikte kendisini ambulans ile Ankara’ya götürecek olan sağlık ekiplerini evinin kapısında bekleyen Sıddıgeh Khalili’nin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Sağlık ekiplerinin evinin önüne gelmesiyle birlikte ambulansa bindirilen genç kız tedavisi için Ankara Dış Kapı Hastanesine götürüldü. Sağlık ekiplerini beklerken açıklamada bulunan genç kız İhlas Haber Ajansı’na kendisine ve kardeşlerine vermiş olduğu destek için teşekkür etti. Sıddıgeh Khalili, “Çok mutluyum. Vali Bey'e teşekkür ederim. İnşallah en kısa sürede sağlığıma kavuşacağım. İhlas Haber Ajansı’na vermiş olduğu destek için teşekkür ediyorum” dedi. Baba Muhammed Khan Khalili de, "Kızımın tedavisi için Ankara’ya gidiyoruz. Vali Bey'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay ise yaptığı açıklamada, “İlk olarak İHA’nın haberini gördükten sonra valimizi ziyaret ettik. Gök İdaresi Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü olarak sayın valimizin talimatlarıyla aileyi evinde ziyaret ettik. Çocukların hastalıklarını inceledik. Bu çocuklarımızda kalıtsal bir kas hastalığı olduğunu tespit ettik. Fakat ilimizde üçüncü basamak bir hastane olmadığı için tedavileri ve takipleri burada yapılamıyordu. O yüzden de Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara’da Dış Kapı Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk nörolojisinden bu hastalıkların takip ve tedavilerini yapabilecek bir hocamız ile görüştük. Bugün itibarıyla ilk çocuğumuzu gönderdik. İnşallah tedavisi ve takipleri yapılacak. Ailenin diğer çocuklarını da sırasıyla Ankara’ya sevk edeceğiz ve tedavilerini en kısada başarı ile tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Coşkun Sağlamdin

